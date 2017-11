43. Schwimmfest der Briloner Schulen 2017

Brilon-Totallokal: Das Teilnehmerfeld setzt sich aus Schülerinnen und Schülern der Klassen fünf bis zehn der Briloner Schulen zusammen

brilon-totallokal: Am Donnerstag, 7. Dezember 2017, findet in der Zeit von 08.00 – 12.00 Uhr im Briloner Hallenbad nunmehr zum 43. Male das traditionelle Schwimmfest der Briloner Schulen statt. Das Teilnehmerfeld setzt sich aus Schülerinnen und Schülern der Klassen fünf bis zehn der Briloner Schulen zusammen.

Messen werden sich die Wettkämpfer in den Disziplinen Freistil, Brust und Rücken sowie in den Staffelläufen. Die drei Erstplatzierten eines jeden Wettkampfes können sich über Medaillen freuen. Den Organisatoren der Fachschaft Sport der Marienschule in Brilon sei an dieser Stelle schon jetzt ein großes Lob für die geleistete Arbeit ausgesprochen. Die Medaillen werden von der Sparkasse Hochsauerland gesponsert.

Quelle: i.A. Jörg Schlüter, Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon