800 Jahre versammelte Kompetenz

Brilon-Totallokal: Volksbank ehrt Jubilare

brilontotallokal: Brilon/Büren/Salzkotten. Engagiert für über 79.000 Kunden und über 44.000 Mitglieder: In ihrem Beruf stehen jeden Tag die Mitglieder und Kunden im Vordergrund – jetzt feierten sie ein besonderes Jubiläum. Insgesamt bringen es die 40 Jubilare der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten auf über 800 Treuejahre, darunter auch drei Jubilare aus der ehemaligen Volksbank Thülen. Nun wurden sie in einer Feierstunde für ihr besonderes Engagement geehrt.

Gleich sieben Jubilare können in diesem Jahr sogar ihr 40. Betriebsjubiläum feiern: Lothar Wierzbicki, Hans-Wilhelm Meier, Petra Schmidt-Broccucci, Karl-Heinz Thiele, Gisela Kitzhöfer, Hildegard Otte und Karl-Heinz Amen. Auch Bankvorstand Karl-Udo Lütteken war in diesem Jahr als Jubilar geladen, er feierte sein 25jähriges Dienstjubiläum. „Die vielen gemeinsamen Jahre machen deutlich, wie gut unsere Gemeinschaft trotz der wachsenden Größe und Bedeutung in der Volksbank ist. Gleichzeitig unterstreichen sie auch, wie sehr wir im Sinne unserer Kunden auf Fachwissen und persönliche Nähe.

Dank für die engagierte Arbeit: 40 Jubilare haben der Bank in der Region zwischen beachtlichen zehn und bemerkenswerten 40 Jahren die Treue gehalten

Quelle: Marianne Witt-Stuhr, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon