Über Gipfel und panoramareiche Wanderwege bei der 24h Trophy

Brilon-Totallokal: Hochkarätige Wander-Serie macht 2018 in der Ferienwelt Winterberg Station

brilon-totallokal: Gemeinsam persönliche Grenzen zu überwinden und die Naturschönheiten am Wegesrand zu genießen, steht bei der 24h Trophy im Fokus. Erstmals macht die hochkarätige Wander-Serie unter dem Motto „Hiking to the Limit“ Station in der Ferienwelt Winterberg. Nicht Platzierungen oder Einzelsiege prägen die Veranstaltung, sondern das Wandererlebnis und der Zusammenhalt in der Gruppe.

Die Veranstaltungsreihe ist Marktführer im Segment der Langzeitwanderungen in ausgewählten Wanderregionen in Deutschland und Österreich. Statt Konkurrenz im Läuferfeld zählt purer Wander-Genuss. Genau dafür steht die Ferienwelt Winterberg. Rund 460 Kilometer panoramareiche Wanderwege ziehen sich durch die Region – ein vielfältiges Wander-Angebot mit zahlreichen landschaftlichen und kulturellen Highlights.

Das bislang Unerreichte schaffen Wanderer zum Beispiel auf der Winterberger Hochtour, die alle Ortsteile miteinander verbindet. Der erlebnisreiche Premium-Wanderweg führt ab Kahlem Asten über die vier höchsten Berge des westfälischen Sauerlandes und lebt von zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Nicht von ungefähr trägt der 82 Kilometer lange Fernwanderweg das Prädikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“. Für die 24h Trophy ist die Winterberger Hochtour ideal, lässt sie sich doch bequem in Etappen erwandern.

Auch in den Mittelgebirgen können Wanderer jede Menge Höhenmeter machen. Für Ambitionierte stellen die „Achthunderter“ der Ferienwelt Winterberg durchaus eine Herausforderung dar. Schließlich gilt es, ein abwechslungsreiches Auf- und Ab-Profil zu bewältigen. Bergsteiger Jürgen Niggemann aus Winterberg-Züschen, der bereits viele der „Seven Summits“, der höchsten Berge der Welt, bezwungen hat, nimmt des Öfteren Gäste zu Extremtouren im Wander-Revier „gleich vor der Haustür“ mit.

Winterberg reiht sich als einer der Austragungsorte in eine Riege illustrer Wander-Destinationen ein. Sechs Tour-Stopps legt die 24h Trophy nächstes Jahr in Deutschland ein und zwei im Nachbarland Österreich. Die Ferienwelt ist einziger Austragungsort in Westdeutschland und neben dem Harz eines von nur zwei Mittelgebirgen, die 2018 in die Serie eingebunden sind.

„Mit der 24h Trophy haben wir eine hochkarätige internationale Serie nach Winterberg geholt“, so Tourismus-Direktor Michael Beckmann. „Wir möchten zeigen, dass die Mittelgebirge höchsten Ansprüchen gerecht werden.“

Neben Winterberg, wo die Trophy vom 14. bis zum 16. September Halt macht, gastiert sie am Tegernsee und Schliersee, im Berchtesgadener Land, Oberstaufen im Allgäu, Wernigerode im Harz sowie in der Alpenwelt Karwendel. Außerdem in Maishofen – Saalbach / Hinterglemm sowie in der Fuschlseeregion im Salzkammergut, beide in Österreich.

Im Angebot sind Touren über zwölf und 24 Stunden. Wanderer erleben die Ferienwelt Winterberg somit bei Tag und bei Nacht.

Auskunft gibt die Tourist-Information Winterberg unter Telefon 02981/92400 oder info@winterberg.de. Info: www.winterberg.de.

Quelle: Susanne Schulten, Winterberg Wirtschaft und Touristik GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon