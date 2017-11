Die Polizei ist auch auf den Weihnachtsmärkten für die Bürger da

Hochsauerlandkreis (ots) – Die Weihnachtszeit erreicht das Sauerland. Auch hier kommen die Menschen zusammen und treffen sich auf den Weihnachtsmärkten und an den unzähligen Weihnachtsständen in unseren Städten und Dörfern. Die Polizei ist auch in der Weihnachtszeit für ihre Bürgerinnen und Bürger da.

Die Polizei im HSK beobachtet die derzeitige nationale und internationale Gefährdungslage und passt ihre Sicherheitskonzepte ständig an. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hat hierbei höchste Priorität. Derzeit gibt es keine konkreten Hinweise auf bevorstehende Anschläge. Wie schon im letzten Jahr zeigt die Polizei auf den großen Märkten eine verstärkte Präsenz. Die wachsamen Beamten sind für die Bürger da und können jederzeit angesprochen werden.

Daneben hat die Polizei aber auch die Alltagskriminalität im Fokus. Taschendiebe zum Beispiel nutzen größere Menschenansammlungen, um möglichst unbemerkt an Portemonnaies oder Handys ihrer Opfer zu gelangen. Deswegen rät die Polizei, Wertsachen besonders sicher und eng am Körper zu tragen. Taschen und Rucksäcke sollten verschlossen und niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. Auch hier gilt: Melden sie verdächtige Beobachtungen unverzüglich über den Notruf 110 der Polizei!

Leider ist auch der Alkohol ein Thema in der Vorweihnachtszeit. Glühwein trinken und Auto fahren passen nicht zueinander. Schon eine geringe Menge Alkohol im Blut erhöht das Unfallrisiko um ein Vielfaches. Deshalb zieht die Polizei Promillesünder konsequent aus dem Verkehr, nicht nur zur Weihnachtszeit!

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen unbeschwerten und friedlichen Advent. Achten Sie auf sich und auf Ihre Mitmenschen und genießen Sie die Vorweihnachtszeit.

Quelle: Polizei HSK