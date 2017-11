Der Bürgermeister besuchte den Kindergarten in Messinghausen

Brilon-Totallokal: Mit dem Lied „Hallo, schön, dass du da bist“ wurde Herr Bartsch freudig begrüßt.

brilon-totallokal: Zum bundesweiten Vorlesetag am 17. November kam der Bürgermeister Dr.Christof Bartsch der Einladung der Kinder nach und besuchte das „Spatzennest“.

Mit dem Lied „Hallo, schön, dass du da bist“ wurde Herr Bartsch freudig begrüßt. „Lilli“ das Lesemaskottchen stimmte mit ihrem Erzählkoffer die Kinder auf die folgende Geschichte ein. Schon öffnete sich das Kamishibai (Erzähltheater) und Herr Bartsch erzählte den Kindern das spannende Märchen vom Lebkuchenmann.

Im Anschluss fühlten sich alle wie der Fuchs in der Geschichte und verspeisten in gemütlicher Runde die selbst gebackenen Lebkuchen. Dabei war es interessant zu erfahren, was ein Bürgermeister eigentlich für Aufgaben hat, und wo er arbeitet. Die Kinder nahmen mit Freude seine Einladung an, ihn im Rathaus zu besuchen. Als Dankeschön für den erlebnisreichen Vormittag führten die Kinder Herrn Bartsch einen Laternentanz vor und verabschiedeten sich mit einem Lied und einem selbstgebastelten Lesezeichen.

