Henning Rehbaum im Rahmen seiner Wirtschaftstour zu Besuch bei Oventrop

Henning Rehbaum hat auf seiner Wirtschaftstour u.a. die Firma Oventrop besucht. Im Termin mit Matthias Kerkhoff wurden gemeinsam die Belange des familiengeführten Unternehmens und dessen Beiträge zur Wirtschaft in NRW erörtert.

Henning Rehbaum, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, sieht großes Potential im Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen. Im Dialog mit mittelständischen sowie familiengeführten Unternehmen aus NRW spricht er über Herausforderungen und gemeinsame Lösungsansätze.

Gemeinsam mit Matthias Kerkhoff (MdL) hat er die Firma Oventrop in Olsberg besucht. Die Herren der Geschäftsleitung stellten das Unternehmen kurz vor. An die Politik gerichtet, äußerten sie u. a. die Hoffnung, dass die Anbindung der Region an den internationalen Flugverkehr verbessert werden sollte. Im weiteren Gespräch wurde vor allem die Bedeutung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen im Gebäudebestand diskutiert. Oventrop bietet hierfür intelligente Produktlösungen mit Blick auf die Energiewende an. Herr Rehbaum bezeichnete die Firma als „einen der nordrhein-westfälischen Hidden Champions in ihrem Bereich“. Besonders positiv seien auch die unternehmensinternen Maßnahmen als Reaktion auf den drohenden Fachkräftemängel aufgefallen. So bildet das Unternehmen seine Fachkräfte schon lange selbst aus und arbeitet mit SHK-Innungen vor Ort zusammen. Das Ziel liegt darin, Nachwuchskräfte aus der Region zu fördern.

Henning Rehbaums Fazit lautete: „Unsere Unternehmen haben erstklassige Produkte und hochqualifizierte Mitarbeiter. Sie setzen auf unsere Unterstützung, um erfolgreich an den Märkten bestehen zu können. Wir werden sie nicht enttäuschen.“

BU.: Landtagsabgeordnete Henning Rehbaum und Matthias Kerkhoff (3.und 4. v.l.) sowie Mitglieder der Geschäftsleitung der Firma Oventrop

Quelle: i. A. Stephanie Betten, Oventrop GmbH & Co. KG

