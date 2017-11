Jugendherberge Brilon feiert 50. Geburtstag

Brilon-Totallokal: Abschied von Herbergsmutter Dorothee Wenken.

brilon-totallokal: Am 25. November feierte die Jugendherberge Brilon ein doppeltes Jubiläum: 50 Jahre Jugendherberge Brilon sowie 25 Jahre Umwelt Jugendherberge. Gleichzeitig verabschiedete sich Herbergsmutter Dorothee Wenken nach 30 Jahren im Deutschen Jugendherbergswerk in den Ruhestand.

Die Natur mit allen Sinnen erleben und viel über Nachhaltigkeit im Alltagsleben lernen ist der Leitfaden der Umwelt- und Familien/ Jugendherberge Brilon. Die Zeichen in Brilon, der einzigen Umwelt/ Jugendherberge in Westfalen-Lippe, werden auch künftig auf „ Grün“ stehen: „Klimawandel und Umweltschutz sind aktueller denn je. Die Jugendherberge Brilon hat schon vor 25 Jahren mit ihren innovativen Ideen und Programmen eine Vorreiterrolle im Deutschen Jugendherbergswerk übernommen und Dorothee und Ulrich Wenken haben dabei eine entscheidende Rolle gespielt“, sagt Wolfgang Büttner.“

Ich bin sicher, dass das Thema Nachhaltigkeit auch in den nächsten Jahrzehnten Herzstück der Jugendherberge sein wird“, so der Geschäftsführer des DJH Landesverbandes Westfallen-Lippe weiter. „ Um die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben, werden wir 2018 umfangreich in den Standort investieren“, kündigt Büttner an. „ Die Fördergelder sind beantragt und die Detailplanungen laufen aktuell.“

Die Jugendherberge Brilon wurde 1967 eröffnet und zählt seitdem mehr als 1,1 Millionen Übernachtungen von Schulklassen und Familien. Das Haus ist seit 1992 Umwelt Jugendherberge, ein anerkannter außerschulischer Bildungsort ( Schule der Zukunft) und war im Mai 2009 die erste CO2- neutrale Jugendunterkunft in Deutschland. Sie ist zudem das offizielle Projekt der UN- Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, nach fünfmaliger Wiederanerkennung wurde die Auszeichnung auf Lebenszeit erteilt. In den letzten 50 Jahren hat sich also viel verändert und entwickelt im Hinblick auf das bewusste Leben und erleben im Einklang mit der Umwelt.

Herbergsmutter Dorothee Wenken blickt stolz in die Vergangenheit und weiß, dass ihr Werk weiter geführt wird, nämlich von Ehemann Ulrich Wenken , der künftig allein das Haus leiten wird mit der Unterstützung von Tochter Annika Jacobi, die bereits als Mitarbeiterin in der Jugendherberge Rüthen Erfahrungen gesammelt hat. „ Das Herz blutet“, sagt Frau Wenken. „ Aber ich freue mich auch riesig auf die Zeit im „ Unruhestand“ und habe viele Ideen, mich ehrenamtlich zu engagieren.“

Zu der Jubiläumsfeier erschienen viele Gäste und Mitwirkende die ihre Anerkennung , Gratulationen sowie Glückwünsche an Frau Dorothee Wenken ausgesprochen haben. Dr. Christof Bartsch, der Bürgermeister der Stadt Brilon, bedankte sich ebenfalls für die Umsetzung des Auftrags Mensch und Natur zu verbinden und dabei die gute Luft im Sauerland als ein überzeugendes Argument für die Gäste zu nutzen. Der Forstbetrieb, das Museum und die Schulen sind mit der Jugendherberge im Bildungsauftrag der Stadt Brilon fest eingebunden, was der Stadt Brilon zugutekommt, so Herr Bartsch. Den Leitgedanken, die Umwelt mit Nachhaltigkeit zu schonen und zu schützen, in das Bewusstsein der Menschen zu bringen, ist dabei das Ziel.

Die Feier wurde musikalisch mit bekannten Liedern durch Uli Bause bereichert, wodurch viele der Gäste in ihre Kindheitserinnerungen versetzt wurden. Einen Fachvortrag „ WaldWissen- Nachhaltigkeit an der Wurzel erkannt“ hielt Frau Andrea Hirsch, eine Bildungsreferentin der Natur- und Umweltschutzakademie NRW.

„Nachhaltig leben lernen“ ist eine ganzheitliche Ausrichtung der Jugendherberge Brilon, die als ein zukunftsfähiges Lebensmodell Vorbild ist.

BU.: v. l. Friedel Schumacher, Annika Jacobi, Dorothee Wenke, Dr. Christof Bartsch, Ulrich Wenke, Wolfgang Büttner, Patrick Sensburg

Text und Foto: Fr. Maschka

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon