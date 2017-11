Kammerorchester Olsberg musiziert zum 1. Advent

Brilon-Totallokal: Auf dem Programm stehen Werke von G.F. Händel, W.A. Mozart, C. Franck, M. Reger und C. Saint-Saens

brilon-totallokal: Am Samstag, dem 2. Dezember 2017 laden die Kath. Kirchengemeinde Ostwig und die Musikschule Hochsauerlandkreis um 17:30 Uhr zu einer Festlichen Vorabendmesse zum 1. Advent in die Pfarrkirche St. Joseph, Ostwig, ein. Das Orchester musiziert u.a. Werke von G.F. Händel, W.A. Mozart, C. Franck, M. Reger und C. Saint-Saens. Ausführende sind die Vokalsolisten Dilek Gecer, Sopran und Zelotes Edmund Toliver, Bass, sowie die Instrumentalsolisten Katharina Nückel, Querflöte und Louisa Hecker, Klarinette. Es spielt das Kammerorchester Olsberg der Musikschule Hochsauerlandkreis unter der Leitung von Georg Scheuerlein. Zelebrant der Messe ist Pastor Werner Spancken.

Quelle: Katja Brandenburg, Musikschule Hochsauerlandkreis / Fotos: Zelotes Edmund Toliver

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon