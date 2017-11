Kulibri e.V., steht für niveauvolle und äußerst unterhaltsame Kabarett-, Musik-, Comedy- und Kleinkunstveranstaltungen

Brilon-Totallokal: Thilo Seibel fragt wieder einmal „Schon rum?!“

brilon-totallokal: Seit 1991 steht der Verein Kulibri e.V., seinerzeit von einer Handvoll kulturinteressierter Briloner gegründet, für niveauvolle und äußerst unterhaltsame Kabarett-, Musik-, Comedy- und Kleinkunstveranstaltungen.

„Unser Dank geht vor allem an die Sparkasse Hochsauerland, mit deren großzügiger Unterstützung wir – wie in den vergangenen Jahren – auch 2018 wieder ein extrem gutes Programm anbieten können, so Peter Schmidt von Kulibri bei der Vorstellung der kommenden Darbietungen.

Neujahrsmatinee

Am Sonntag, den 14. Januar, geht es los, wenn Thilo Seibel wieder einmal fragt: „Schon rum?!“ Der Künstler präsentiert aus seiner Sicht das Wichtigste aus dem Jahre 2017 und das auf sehr kurzweilige Weise. Ab 9.30 Uhr besteht die Möglichkeit, sich an einem Frühstücksbuffet zu stärken, um dann ab 11 Uhr den ironischen und unterhaltsamen politischen Jahresrückblick von Thilo Seibel zu genießen.

„BÄÄM – Die Gameshow“ am Freitag, den 26. Januar

Mit dem Improtheater Springmaus präsentiert Kulibri Künstler, die zur Créme de la Créme der kulturellen Szene gehören. Amüsante Improvisationsspiele, ein Gebärdendolmetscher der besonderen Art und das legendäre Springmaus-Musical, um nur einiges zu nennen – werden das Publikum begeistern.

„Zeitloope“ am Samstag, den 17. Februar

Der noch junge Künstler Felix Oliver Schepp verbindet auf unterhaltsame Weise Musik mit Kabarett und entführt seine Zuschauer in einen skurril-poetischen Kosmos voll von wortwitziger Doppeldeutigkeit. Er nimmt die Zeit, von der wir denken, dass wir sie nicht haben, unter die Loope! Und das alles auf ironische und gleichzeitig charmante Art und Weise.

„Hormonyoga“ am Freitag, den 9. März

Vier Künstlerinnen „Schöne Mannheims“ präsentieren geballte Frauenpower und das mit einer Mischung aus musikalisch exzellenter Sangeskunst gepaart mit szenisch-komödiantischen Einlagen. Obwohl die Befindlichkeiten der modernen Frau in ihren besten Jahren „erforscht“ werden, begeistert das Programm nicht nur eine rein weibliche Zuhörerschaft.

„Gegendarstellung“ am Freitag, den 4. Mai

Als unbekannter „Newcomer“ war Max Uthoff bereits 2011 bei Kulibri zu Gast. Mittlerweile gehört er zu den bekanntesten Kabarettisten Deutschlands, der u. a. als Gastgeber in der ZDF Sendung „Die Anstalt“ fungiert. Der Künstler erzählt humorvoll seine Sicht der Dinge. Seien es beispielsweise die – für ihn – „teuflischen“ Kreisläufe, die er kurzweilig beleuchtet oder politische Aktionen, die er ironisch kommentiert.

„Känguru Chroniken“ am Samstag, den 12. Mai

Die Burghofbühne Dinslaken spielt nach dem Kultbuch von Marc-Uwe Kling.

Marc-Uwe, der in einer kleinen Zweizimmerwohnung lebt, hat einen ungewöhnlichen Mitbewohner und zwar ein Känguru, das zu allem und jedem seinen Kommentar abgibt. Und so entwickeln sich Diskussionen über die wirklich wichtigen Fragen unserer Zeit. Als kleines Beispiel: Ist rechts vor links die Veräußerung reaktionärkonservativer Unterdrückungsmuster??? Lachanfälle sind garantiert!

„Mit Volldampf“ am Samstag, den 15. September

Der mehrfach preisgekrönte Kabarettist Jens Neutag ist eindeutig der „Dampfreiniger“ des deutschen Kabaretts. Bieten doch Trump, Erdogan und Co. Realsatire vom Feinsten! Darauf muss man doch reagieren, denkt sich Jens Neutag und holt so zum ultimativen Gegenschlag aus: Er geht als Kabarettist in die Politik. Und das mit Volldampf!

„Halleluja“ am Samstag, den 13. Oktober

Simon und Jan begeben sich in die Gedankenwelt des Publikums und verbinden dies mit einer umwerfenden Show. Für die beiden Künstler ist die Wohlstandsgesellschaft mit einem moralischen Dilemma behaftet und das klingt bei ihnen in etwa so: „Mein Leben ist ein Ponyhof, doch leider find ich Ponys doof.“

„Magisches Kabarett“ am Samstag, den 18. November

Bernd Regenauer und Christoph Kuch, erstmalig als Duo auf der Bühne, bieten ein verblüffendes Programm: Viele Überraschungen und Effekte, die den Zuschauer in Erstaunen versetzen! Die Realität spiegelt sich in Illusionen wider und Fakten werden zur Fiktion. Magie meets Kabarett!

Alle Veranstaltungen finden im Briloner Bürgerzentrum statt und beginnen – mit Ausnahme des „Neujahrsmatinees“ um 20 Uhr.

Komplett Abonnement von Kulibri

Kulibri bietet ein Komplett Abonnement an: 9 x Live-Unterhaltung plus 1 x Sektbegrüßung plus 1 x Frühstück für 90 Euro anstatt 157 Euro bei einzelner Buchung. Für ein Abonnement mit dem „Neujahrsmatinee“, Frühstück und Sektbegrüßung inklusive – sind 100 Karten vorgesehen, von denen bereits 75 verkauft sind. Ohne diese Veranstaltung sind natürlich auch Abos käuflich zu erwerben, die dann auch 10 Euro weniger kosten – erhältlich bis 8. Januar nur bei Brilon Wirtschaft & Tourismus (BWT), Derkere Straße 10a. Auf der neuen Internetseite von Kulibri – „Die Tickets für Ihre Region“ kann man beim Ticket-Shop von Ticket Regional Karten für die entsprechenden Veranstaltungen online buchen.

Text und Foto: Ursula Schilling

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon