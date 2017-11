Weltelite zu Gast Brilon

Brilon-Totallokal: Carl Carlton tritt mit aktuellem Tourprogramm auf

brilon-totallokal: Einer der bekanntesten Gitarristen und Produzenten kommt mit seinem aktuellen Tourprogramm nach Brilon: Carl Carlton. Am 9. Dezember 2017 führt seine Deutschlandtour den Ausnahmekünstler um 20.00 Uhr auf die Bühne im Briloner Bürgerzentrum. Mit im Gepäck hat der Weltenbummler sein Programm „Songs & Stories Pt. II – From Tobacco Road To Graceland“. Auf dieser Reise von Tobacco Road nach Graceland, Elvis Presleys legendärem Wohnsitz, macht Carlton Station an den Eckpunkten der Rockgeschichte. Anhand von Songs und Stories kann der Zuhörer die Entwicklung von Blues und Jazz mitverfolgen, die sorglose Fröhlichkeit des Calypsos erleben oder der Entstehung des Reggaes beiwohnen. Der Maffay-Gitarrist hat drei großartige Musiker mit an Board: Schlagzeuger Dion Murdock, Bassist Wyzard und Carltons langjährigen Freund und Keyboarder Pascal Kravetz.

Es sind noch Karten für 31 € im Vorverkauf bei „Das Buch“ (Friedrichstraße), Podszun (Bahnhofstraße) und BWT-Brilon (Derkere Straße) sowie über www.ticket-regional.de erhältlich. Der Preis an der Abendkasse beträgt 35 €.

Bild: Carl Carlton (2. Von rechts) rockt am 9. Dezember 2017 in Brilon – noch gibt es Karten / Foto by „monsterpic“

Quelle: Thomas Mester – Leiter Kulturbüro „Brilon Kultour“

