Adventskonzert am 2. Advent – Generalversammlung Musikverein Messinghausen

brilon-totallokal: Messinghausen. In der diesjährigen Generalversammlung des Musikverein Messinghausen 1923 e.V. haben sich Änderungen im Vorstand ergeben. Sowohl der 2. Vorsitzende Ralf Barthel als auch die 1. Kassiererin Carina Barthel stellten sich nach jahrelanger Vorstandsarbeit nicht mehr zur Wahl. Die 1. Vorsitzende Silvia Schröder dankte den beiden für ihr großes Engagement in den vergangenen Jahren und konnte sich anschließend freuen, dass sich junge Leute fanden, die bereit sind, sich zukünftig verstärkt im Vorstand einzubringen. So wurden die beiden ehemaligen Jugendwarte Nicolas Sohn (2. Vorsitzender) und Johannes Schröder (1. Kassierer) einstimmig von der Versammlung gewählt. Weiter wurden Sabrina Schirm als Beisitzerin und Nils Becker und Lukas Schröder als Jugendwarte neu in den erweiterten Vorstand aufgenommen.

Als nächster Termin steht für die Musikerinnen und Musiker das jährliche Adventskonzert an, das traditionell am 2. Advent stattfindet. Am Sonntag, den 10. Dezember 2017 um 14:00 Uhr lädt der Musikverein daher alle Musikfreunde aus nah und fern zu einem adventlichen Nachmittag in die St.-Vitus Kirche in Messinghausen ein. In intensiver Probenarbeit haben die Musiker unter der Leitung ihres Dirigenten Johannes Meier ein stimmungsvolles Programm erarbeitet. Im Anschluss an das Konzert freuen sich die Musikerinnen und Musiker auf einige gesellige Stunden mit ihren Gästen bei Kaffee und Kuchen im Vitushaus.

