Sound von festlich bis fetzig verschönert den Briloner Weihnachtsmarkt 2017

Briloner Weihnachtsmarkt – Top-Act ist Supreme – Auch viele regionale Künstler lassen von sich hören

brilon-totallokal: Das Beste aus zwei musikalischen Welten trifft beim Briloner Weihnachtsmarkt vom 30. November bis zum 3. Dezember zusammen. Traditionelle, stimmungsvolle und beschauliche Melodien stimmen die Gäste tagsüber auf Weihnachten ein. Doch Adventszeit heißt auch glanzvolles Feiern, und so hat die Sparkasse Hochsauerland für die Party-Momente wieder mitreißende Bands eingeladen.

Highlight am Samstagabend ist die Show „Supreme – Absolut LIVE“. Zwei Jahre in Folge hat die Düsseldorfer Formation die Auszeichnung „Partyband des Jahres“ eingeheimst und ist offizielle Begleitband von Anna-Maria Zimmermann. Mit ihren fesselnden Coverversionen sind die Musiker unter anderem bei der Ski-WM in Garmisch Partenkirchen und beim Sechs-Tage-Rennen in der Münchener Olympiahalle aufgetreten und haben es auf die größten deutschen Party-Sampler geschafft. Eine ausgefeilte Lightshow unterstreicht die Performance.

Eines der besten deutschen Gitarren-Duos hat sich zum Weihnachtsmarkt-Ausklang am Sonntagabend angesagt. Oliver Henrich und Jens Rösel aus Wülfrath sind Gründer und Mitglieder von BOUNCE, der zurzeit erfolgreichsten Bon-Jovi-Tributeband Europas. Als „Das Dynamische Duo“ spielen sie auf ihren Gitarren ein breit gefächertes Repertoire von den Sechzigern bis heute.

Bühne frei für regionale Künstler

Alle Jahre wieder stellt die Sparkasse Hochsauerland eine Plattform für Künstler und Bands aus der Region bereit. So treten am Freitagnachmittag Gela & The Greek aus dem nahe gelegenen Eslohe auf und verwöhnen das Publikum mit Welthits von U2 oder Sting, geprägt von edlen Klavierklängen und starken Stimmen. Das Abendprogramm eröffnet die Olsberger Formation Sambastic mit brasilianischem Groove. Am Samstagnachmittag verjazzen die Musiker von BBB – Breylske Big Band aus Brilon weihnachtlichen Sound bei der „Swinging Christmas”.

Mitmach-Konzerte für die ganze Familie

Singen, tanzen, klatschen und vor der Bühne große Augen machen – das ist so ganz nach dem Herzen der Minis. Am Eröffnungstag laden herrH und Harry der Schneemann zum Winter-Mitmach-Konzert ein. Simon Horn ist jung, sympathisch, vielfach ausgezeichnet und mischt Deutschlands Kinderlieder-Szene mit peppigen Songs auf. Mit dabei sind die Kids der DRK-Kindertageseinrichtung Brilon.

Am Freitag animiert Heiner Rusche gleich zum Auftakt: „Wir tanzen im Winter“. In seinem vorweihnachtlichen Konzert sind Kinder selbst Akteure: Mikros und ein Koffer voller Instrumente stehen für die „Kinder-Ohrwurm-Band“ bereit. Die Kleinen aus den KiGas St. Maria Eichholz und St. Elisabeth zeigen, wie’s geht.

Zwei Konzertereignisse für Familien steuern Suppi Huhn und die Kinderkönige bei. Am Samstag verkünden sie „Wir öffnen unser Herz“ und treten am Sonntag mit „All that we want“ auf. Suppi und seine Rockband sind schon beim Bürgerfest des Bundespräsidenten im Park von Schloss Bellevue und auf Schalke aufgetreten. In den Songs geht’s in kindgerechter Sprache um Freiheit und Demokratie, die Macht der Gedanken und ein friedliches Miteinander.

Viele Akteure aus Brilon und Umgebung verschönern den Besuchern an allen Tagen den Weihnachtsmarkt. Darunter das Jugendblasorchester Brilon, der Jugendchor und Ganz Junge Chor Eslohe und die Music Factory Sauerland. Den Eröffnungsabend meistert DJ Bossy mit einem Hit-Mix aus drei Rock-, Pop-, und Schlager-Jahrzehnten.

Der Eintritt zum Briloner Weihnachtsmarkt ist an allen Tagen frei.

Programm Weihnachtsmarkt 2017

Donnerstag, 30. November 2017

16.00 Uhr Blechbläser-Quartett Eröffnung durch Sparkassendirektor Peter Wagner und dem stellvertretenden Bürgermeister Ludger Böddicker

16.30 Uhr Kinderchor der Kantorei Brilon

17.00 Uhr herrH – Winter-Mitmach-Konzert mit Harry, dem Schneemann und den Kindern der DRK Kindertageseinrichtung Brilon

18.00 Uhr Bläserkreis und Schulchor Gymnasium Petrinum

19.00 Uhr DJ Bossy Hits aus 30 Jahren Rock, Pop und Schlager

Freitag, 1. Dezember 2017

15.00 Uhr Heiner Rusche, der Musiker für Kinder „Wir tanzen im Winter“ – Gemeinsam mit Kindern des Katholischen Familienzentrums Kiga St. Maria im Eichholz und Kiga St. Elisabeth

16.00 Uhr Neue Chorwerkstatt

16:30 Uhr gela & the greek – Interpretationen bekannter Welthits

17.30 Uhr Big-Band Gymnasium Petrinum und Junior-Big-Band

19.00 Uhr Sambastic Rhythmus und Lebensfreude pur

20.00 Uhr Colour the Sky – Welthits von Beatles, Simon &Garfunkel bis Oasis und Ed Sheeran

Samstag, 2. Dezember 2017

11.00 Uhr Schlemmen, Stöbern und Genießen

15.00 Uhr Suppi Huhn und die Kinderkönige „Wir öffnen unser Herz“- Mitmachkonzert für die ganze Familie

16.00 Uhr BBB – Breylske Big Band – Swinging Christmas

17.30 Uhr Preisübergabe „Mit Rad zur Tat“ durch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

18.00 Uhr Music Factory

19.30 Uhr Supreme – Absolut Live! – Repräsentiert in einer einzigartigen Weise pure Lebensfreude

Sonntag, 3. Dezember 2017

12.00 Uhr Jugendblasorchester Brilon – Vorweihnachtliche Einstimmung in den 1. Advent

13.00 Uhr Jugendchor & Ganz Junger Chor Eslohe

14.00 Uhr Suppi Huhn „All that we want“

18.00 Uhr Das Dynamische Duo – Rock & Popsongs, Folklore-Lieder und Balladen

18.00 Uhr Verkauf der Weihnachtsmarktbäume

