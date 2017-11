Kinder-Eisbahn und Weihnachtsbäume: So festlich ist der Briloner Weihnachtsmarkt 2017

Brilon-Totallokal: Ab HEUTE 16:00 Uhr – Sparkasse Hochsauerland präsentiert abwechslungsreiche Musik und neue Stände

brilon-totallokal: Kleine Schlittschuhläufer, die mit roten Wangen ihre Runden auf einer Eisfläche drehen: Typisch Winter! Die Kinder-Eisbahn im Atrium der Sparkasse ist aber nicht die einzige neue Attraktion des zwölften Weihnachtsmarktes der Sparkasse Hochsauerland. So verleiht ein Weihnachtsbaumverkauf dem festlich geschmückten Briloner Marktplatz am Weihnachtsmarkt-Sonntag das Flair eines Tannenwaldes. Und auch an den Ständen gibt es vom 30. November bis zum 3. Dezember allerhand Neues zu entdecken.

Die Veranstalter haben ein ansprechendes Programm zusammengestellt – mal festlich, mal fetzig. Während stimmungsvolle Weisen heimischer Chöre und Musikgruppen tagsüber Vorweihnachtsstimmung in die Herzen der Besucher zaubern, laden die abendlichen Events eher zum Partymachen ein. Heiße Samba-Rhythmen vertreiben die Kälte, und die Gäste feiern bei Disco, Rock, Pop oder Après-Ski-Hits. An allen vier Nachmittagen laden bekannte Kinderliedermacher die Minis zu winterlich-weihnachtlichen Mitmach-Konzerten ein.

Ein Hit für Kids dürfte natürlich auch die Eisbahn sein. Sie ist im Atrium der Sparkasse Hochsauerland aufgebaut und lädt während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes zu kostenlosen Runden auf spiegelglatter Fläche ein.

Typisch für den Briloner Weihnachtsmarkt, tragen viele Bürger zum Gelingen der Veranstaltung bei. So die DRK-Kindertageseinrichtung, das THW, die Schülerfirma der Roman-Herzog-Schule und die Oberstufe des Gymnasiums Petrinum, die im Zelt selbstgemachte Dinge für den guten Zweck verkaufen.

Auch die Frauen des InnerWheel Clubs sind wieder mit dabei. Sie verkaufen auf der Bühne im Atrium der Sparkasse Bücher aus zweiter Hand für alle Generationen. Marmeladen und Gebäck runden das Angebot ab.

Schönes für den Gabentisch und das weihnachtlich geschmückte Heim finden Besucher zudem in den liebevoll geschmückten Hütten. Neu im Sortiment sind Wollsocken von Heike Merkel, Kunst von Mecky Liese und Andrea Dolle sowie originelle Objekte von Youth Hansa, wie Engel aus alten Büchern, Handkekse, Weihnachtskarten, Untersetzer oder Moosbälle.

Auch das kulinarische Spektrum erweitert sich. Der Keks-Creator verführt die Besucher an seinem nostalgischen Back-Truck zum Naschen. Neu ist auch die Kaffee- und Kakaobar: ideal für gesellige Runden bei aromatischen, heißen Getränken. Klassiker wie Crêpes und Waffeln am Stiel duften schon von Weitem.

Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Donnerstagnachmittag übernehmen Sparkassendirektor Peter Wagner und der stellvertretende Bürgermeister Ludger Böddecker. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch überreicht am Samstag die Preise der Aktion „mit Rad zur Tat“. Die Briloner Stadtinitiative hatte Berufstätige und Schüler von Juni bis Oktober ermutigt, mit dem Rad zur Arbeit oder zur Schule zu fahren.

Nach vier erlebnisreichen Tagen schließt der Weihnachtsmarkt der Sparkasse Hochsauerland am Sonntag mit dem Weihnachtsbaumverkauf ab. Nur fünf Euro kostet ein Bäumchen – ein festliches Schmuckstück für Haus oder Garten.

Programm Weihnachtsmarkt 2017

Donnerstag, 30. November 2017

16.00 Uhr Blechbläser-Quartett Eröffnung durch Sparkassendirektor Peter Wagner und dem stellvertretenden Bürgermeister Ludger Böddicker

16.30 Uhr Kinderchor der Kantorei Brilon

17.00 Uhr herrH – Winter-Mitmach-Konzert mit Harry, dem Schneemann und den Kindern der DRK Kindertageseinrichtung Brilon

18.00 Uhr Bläserkreis und Schulchor Gymnasium Petrinum

19.00 Uhr DJ Bossy Hits aus 30 Jahren Rock, Pop und Schlager

Freitag, 1. Dezember 2017

15.00 Uhr Heiner Rusche, der Musiker für Kinder „Wir tanzen im Winter“ – Gemeinsam mit Kindern des Katholischen Familienzentrums Kiga St. Maria im Eichholz und Kiga St. Elisabeth

16.00 Uhr Neue Chorwerkstatt

16:30 Uhr gela & the greek – Interpretationen bekannter Welthits

17.30 Uhr Big-Band Gymnasium Petrinum und Junior-Big-Band

19.00 Uhr Sambastic Rhythmus und Lebensfreude pur

20.00 Uhr Colour the Sky – Welthits von Beatles, Simon &Garfunkel bis Oasis und Ed Sheeran

Samstag, 2. Dezember 2017

11.00 Uhr Schlemmen, Stöbern und Genießen

15.00 Uhr Suppi Huhn und die Kinderkönige „Wir öffnen unser Herz“- Mitmachkonzert für die ganze Familie

16.00 Uhr BBB – Breylske Big Band – Swinging Christmas

17.30 Uhr Preisübergabe „Mit Rad zur Tat“ durch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

18.00 Uhr Music Factory

19.30 Uhr Supreme – Absolut Live! – Repräsentiert in einer einzigartigen Weise pure Lebensfreude

Sonntag, 3. Dezember 2017

12.00 Uhr Jugendblasorchester Brilon – Vorweihnachtliche Einstimmung in den 1. Advent

13.00 Uhr Jugendchor & Ganz Junger Chor Eslohe

14.00 Uhr Suppi Huhn „All that we want“

18.00 Uhr Das Dynamische Duo – Rock & Popsongs, Folklore-Lieder und Balladen

18.00 Uhr Verkauf der Weihnachtsmarktbäume

