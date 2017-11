Lernen Sie die wichtigsten Funktionen von Windows 10 kennen

Brilon-Totallokal: Windows 10 kompakt in Olsberg

brilon-totallokal: Der Kurs Windows 10 Kompakt bietet für Einsteiger und Umsteiger an zwei Abenden eine schnelle Einführung in das Betriebssystem. Sie lernen übersichtlich und effizient die wichtigsten Funktionen von Windows 10 kennen, Sie erfahren, wie Sie das Betriebssystem Ihren Bedürfnissen anpassen können und erhalten nützliche Tipps & Tricks, die die Arbeit erleichtern. Der Kurs findet am Dienstag, 12.12.2017 und Mittwoch, 13.12.2017 von 18.30 bis 21.30 Uhr in der VHS in Olsberg statt.

Infos und Anmeldung VHS Olsberg 02962/3080, olsberg@vhs-bmo.de oder unter www.vhs-bmo.de

Quelle: VHS, Michael Morgenroth

