Erfolgreicher Jahresabschluss für Briloner Rhönradler beim Bestwicht-Cup 

Brilon-Totallokal: Am letzten Novemberwochenende ging es für die Briloner Rhönradturner ein letztes Mal im Jahr 2017 zu einem Wettkampf.

brilon-totallokal: In Bestwig konnten die Fortgeschrittenen Mädels und ein Junge nun ein letztes Mal ihre perfektionierten Küren aus dem vergangen Jahr vorturnen oder auch schon ein paar neue Übungen für das nächste Wettkampfjahr ausprobieren. Der Fokus bei diesem Wettkampf richtete sich jedoch auf die elf Anfänger Aylin, Sophie, Nella, Zoe, Marie, Mathilda, Alexandra, Veronika, Anne, Amy und Emily, die bei diesem Wettkampf ihr Debüt feiern konnten.

Dem besonderen Engagement der jugendlichen Vereinsmitglieder war es zu verdanken, dass dieses Jahr wieder so viele Neulinge ihren ersten Wettkampf beschreiten konnten. Das Highlight in Bestwig war für die jungen Rhönradkinder, dass zum wiederholten Male die Mannschaftswertung mit Abstand gewonnen werden konnte. So wurde das Wettkampfjahr 2017 mit 34 ersten Plätzen, 76 Plätzen auf dem Treppchen und 162 Plätze unter den ersten zehn abgeschlossen.

Das nächste Rhönradjahr wird wieder sportlich starten, da das Team aus Brilon direkt zu Beginn 2018 die jährlichen Gaumeisterschaften und zusätzlich die erste Qualifikation zum Deutschland-Cup, sowie die NRW Meisterschaften ausrichten wird. Auch eine große Premiere wird 2018 stattfinden. Erstmalig hat sich eine Rhönradturnerin aus Brilon für zwei WM Qualifikationen qualifiziert, welche ebenfalls Anfang 2018 stattfinden werden. Dafür drückt der ganze Verein Franziska Kraft ganz besonders die Daumen!

BU: Elf Neulinge feierten beim Bestwicht-Cup ihr Debüt. Dies ist nur dem besonderen Engagement der jugendlichen Vereinsmitgliedern zu verdanken.

Quelle: Christiane Rummel, Pressereferentin Ski-Club Brilon e.V. / Foto: SC Brilon

