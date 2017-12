Gruppenhelfer für Sportvereine ausgebildet

Brilon-Totallokal: 25 neue Gruppenhelfer wurden in der Qualifizierungsmaßnahme der Sportjugend des KreisSportBund in Olsberg ausgebildet

brilon-totallokal: Hochsauerland. Insgesamt 25 weitere neue Gruppenhelfer wurden in der Qualifizierungsmaßnahme der Sportjugend des KreisSportBund in den Herbstferien in Olsberg ausgebildet. In der kompakten Lehrgangsform lernten die Teilnehmer viele wichtige Grundlagen von Sport- und Bewegungsstunden kennen. Stundenaufbau, Spiele und Spieleabwandlungen, Geräteauf- und Abbau, Gerätekombinationen, Sicherheitsaspekte im Sport oder Trendsport wurden u.a. thematisiert. Natürlich planten die Jugendlichen auch ihre eigenen Stunden und führten diese am Ende des Kurses erfolgreich durch.

Die Dreifachsporthalle des HSK in Olsberg und das nebenan liegende Parkhotel boten wiederum ideale Schulungsmöglichkeiten. „Die Nachfrage aus den Vereinen und das Engagement der Jugendlichen bei diesen Lehrgängen sind erfreulich. Ein praxisorientierter Lehrgang ist für die Jugendlichen ein idealer Lernort“, so Michael Kaiser, Sportlehrer des KSB.

Infos zu den Qualifizierungsmöglichkeiten von Jugendlichen und Erwachsenen beim KreisSportBund, Tel. 02904 9763252 oder Mail info@hochsauerlandsport.de

Quelle: i.A. Michael Kaiser, KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

