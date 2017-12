Sportlich unterwegs

Brilon-Totallokal: Die Volleyball Schulmannschaften des Petrinum Gymnasiums ging zu den Kreismeisterschaften nach Sundern

brilon-totallokal: Am Dienstag dem 21.11.2017 ging es für die Volleyball Schulmannschaften des Gymnasiums zu den Kreismeisterschaften nach Sundern. Seit ca. vier Jahren ist dieser Termin ein fester Bestandteil im sportlichen Kalender des Gymnasiums. Erstmalig konnte die Schule insgesamt drei Mannschaften melden. Neben einer Mädchenmannschaft in der Wettkampfklasse 2 (WK 2, Jahrgang 2001-2004), die als Titelverteidiger antraten, starteten auch eine Jungenmannschaft (WK 2, Jahrgang 2001—2004) und eine weitere Mädchenmannschaft in der Wettkampfklasse 1. (Jahrgang 1999- 2001) Die Jungenmannschaft holte sich in einem letztendlich hart umkämpften 5 Satz Match doch noch den Kreismeistertitel und lieferte so eine perfekte Premierenleistung ab. Leider konnten die Mädchen der WK 2 ihren Titel nicht verteidigen und unterlagen knapp im Endspiel dem St. Ursula Gymnasium Neheim. In der Wettkampfklasse 1 gaben sich die Mädchen der zweiten Mannschaft nicht kampflos gegen eine gut eingespielte Mannschaft des Gymnasiums Meschede geschlagen. Auch hier endeten die Sätze knapp.

Aber nicht nur die Volleyballer konnten eine Premiere verzeichnen. Nach längerer Abstinenz konnte das Gymnasium Petrinum dieses Jahr auch zwei Badminton Schulmannschaften melden. Die Ausrichtung dieser Kreismeisterschaft übernahm das Gymnasium selbst, so dass die Schüler und Schülerinnen ein Heimspiel hatten. Diese fand am 22.11.2017, einem Tag später, statt. In der Wettkampfklasse 1 unterlag zwar die Mannschaft des Petrinums der des Schmallenberger Gymnasium, jedoch waren auch hier sehr spannende Matches zu sehen. Die Mannschaft der Wettkampfklasse 2 darf aufgrund der Absagen ihrer Gegners kampflos zu den Regierungsbezirksmeisterschaften am 16.01. 2018 nach Soest fahren.

Wir wünschen ihnen und der Jungenmannschaft Volleyball an dieser Stelle viel Erfolg für die Regierungsbezirksmeisterschaften!

Quelle: A.Burg, Sportlehrerin

