Verkehrserziehung mit Herrn Marteau

brilon-totallokal: Am 27. November 2017 besuchte Robert Marteau von der Pädagogischen Kinderverkehrsbühne NRW die Kinder der ersten Klassen des Grundschulverbunds in Hoppecke, Thülen und Alme. In einer „zauberhaften“ Schulstunde wurden unter seiner Leitung Fragen beantwortet wie z.B. „Wie überquere ich die Straße?“, „Wie verhalte ich mich am Zebrastreifen?“ oder „Wo sitze ich im Auto am Sichersten?“

Die Kinder hatten große Freude, den Zauberkünstler und seinen Hund Sam zu beobachten und tatkräftig zu unterstützen. „Stehen … sehen (hören) … gehen“ wiederholten sie immer wieder gemeinsam im Chor. Dieses magische Mitmachtheater zeigte sich als sinnvolle Unterstützung für die Kinder und die Sicherheit auf dem Schulweg. Per „Krachometer“ wurde die leiseste Klasse ermittelt.

BU.: Herrn Marteau sorgte für eine kurzweilige Verkehrserziehung, die von den Volksbanken im HSK exklusiv unterstützt wird.

Quelle: i.A. Jörg Schlüter, Stadt Brilon

