Weihnachtsduft in der Volksbank

Brilon-Totallokal: Stollenprüfung der Bäckerinnung erfolgreich abgeschlossen

brilon-totallokal: Über 150 Kriterien hinsichtlich Aussehen, Krumeneigenschaft, Krumenbild, Elastizität, Geruch und Geschmack stehen im Prüfschema für Feine Backwaren der Bäckerinnung – sie helfen bei jeder Stollenprüfung, die leckere Ware unter die Lupe zu nehmen. Bäckermeister Christof Nolte, Prüfer vom Institut für Qualitätssicherung von Backwaren (IQ Back), war auch in diesem Jahr in die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten gekommen, um dort gemeinsam mit seinen Kollegen die traditionelle Stollenprüfung vorzunehmen.

„Die Anzahl der Stollen wächst von Jahr zu Jahr. Das liegt aber nicht nur am Qualitätsbewusstsein unserer Betriebe, sondern auch am zunehmenden Interesse der Verbraucher an den handwerklichen Lebensmitteln insgesamt“, betonte Jochem Hunecke als Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Hochsauerland. Neben dem weihnachtlichen Duft gab es am Prüfungsstand auch reichlich Stollen zu probieren. Die Begeisterung dieses meisterhaft gebackenen Produktes aus dem Bäckerfachgeschäft hörte man schon am Eingang der Volksbank: „Wir kaufen jetzt unsere Stollen nur noch beim Bäcker – da weiß man, was man hat, denn das ist der Geschmack von Weihnachten!“

Die Meisterbetriebe aus der Region legten 41 Stollen zur Begutachtung vor. Die Stollenproben wurden traditionell von außen nach innen geprüft: Prüfer Christof Nolte begutachtete zunächst das Äußere wie Form und Kruste, danach wurden die „inneren Werte“ unter die Lupe genommen. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf eine gute Lockerung, eine gleichmäßige Früchteverteilung sowie eine helle, saftige und mürbe Krume gelegt. Ein leicht würziger, aromatischer und abgerundeter Geschmack ist besonders wünschenswert, wobei aber einzelne Gewürze nicht dominant sein dürfen: 21mal gab es in diesem Jahr das Prädikat „sehr gut“ mit der vollen Punktzahl und damit die Gold-Urkunde. Weitere 19 Stollen wurden mit „gut“ bewertet und erhielten dafür die Urkunde in Silber. „Ein tolles Ergebnis“, freut sich Innungsobermeister Peter Junker. „Diese Prüfung ist für uns Bäckermeister immer ein freudiger Anlass im Jahresablauf, denn damit läuten wir die Weihnachtszeit ein.“ Den Erlös aus dem Verkauf von den geprüften Stollen wird traditionell gespendet und in diesem Jahr der „Aktion Lichtblicke“ übergeben.

Bildzeile: Freude über bestes Bäckerhandwerk in der Volksbank: Stollenprüfer Christof Nolte, Erwin Mungenast (Volksbank, Leiter Teilmarkt Brilon), Bäckermeister Elmar Mertens, Jochem Hunecke (Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft) und Obermeister Peter Junker (von links).

Prämierungen der beteiligten Bäckerfachgeschäfte aus dem Altkreis Brilon:

Bäckerei Ralf Leitner e.K., Brilon: Sehr gut für Traditionsstollen mit Marzipan sowie Traditionsstollen, gut für Arabische Nächte Stollen, Williams Christstollen und Cranberry Stollen

Bäckerei Ernst Schladoth, Brilon: Gut für Meisterstollen

Bäckerei Franz-August Hoffmann, Bruchhausen: Gut für Butterstollen „unser Bester“

Bäckerei Peter Isken, Niedersfeld: Sehr gut für Marzipanstollen

Bäckerei Tismes, Inh. J. Hennecke, Filiale Olsberg: Sehr gut für Christstollen und Tismes Birne-Nußstollen, gut für Christstollen mit Marzipan

Café Bäckerei Liese, Filiale Brilon: Sehr gut für Rotweinstollen, Grand Gourmet Stollen mit Marzipan, Mandel-Kirsch Stollen sowie Kinderschokostollen, gut für Mohnstollen I, Kirschherzstollen, Waldfeenstollen, Rustikaler Bauernstollen sowie Mohnstollen II. Die Große Goldmedaille (verliehen für sehr gut in drei aufeinanderfolgenden Stollenprüfungen mit der gleichen Stollensorte): Für Rotweinstollen, Grand Gourmet Stolen mit Marzipan sowie Kinderschokostollen

Bäckerei Walter Stüttem, Padberg: Sehr gut für Butter-Christstollen, Butter- Mohnstollen, Butter-Mandel-Marzipanstollen und Butter-Nußstollen, gut für Butter-Schokostollen sowie Westfalen-Stollen. Die Große Goldmedaile erhielt die Bäckerei Stüttem für ihren Butter-Nußstollen

Bäckerei Willi Happe, Erlinghausen: Gut für Butterstollen

Quelle: Marianne Witt-Stuhr, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon