Bei Schnee und Eis am Flughafen

brilon-totallokal: 1.Dezember 2017 – Schnee auf der Start- und Landebahn oder vereiste Tragflächen an den Flugzeugen stellen Flughäfen in der kalten Jahreszeit immer wieder vor Herausforderungen. Damit am Paderborn-Lippstadt Airport auch bei dieser Witterung ein sicherer Flugbetrieb gewährleistet werden kann, wurden die vergangenen Monate intensiv zur Vorbereitung genutzt.

Die aktuelle Wintersaison mit einer 24/7-Rufbereitschaft für das Räumungs- und Enteisungsteam läuft bereits seit November. Im Bedarfsfall kann die moderne Spezialfahrzeugflotte bestehend aus vier Kehrblasgeräten mit Schneepflügen, zwei Schneeschleudern, zwei Streufahrzeugen und zwei Sprühgeräten jederzeit ausrücken. Auch die Taumittelvorräte am Heimathafen PAD sind frisch aufgefüllt. Insgesamt werden 30.000 Liter flüssiges Taumittel und 5,5 Tonnen Auftau-Granulat vorrätig gehalten.

Im Schichtdienst sind jederzeit bis zu vier Mitarbeiter im Einsatz. Insgesamt 30 Mitarbeiter haben die vergangenen Monate genutzt, um sich bei Schulungen und Übungen auf den Winterseinsatz vorzubereiten. Die Start- und Landebahn am Airport sowie die Vor- und Rollfeldflächen mit einer Fläche von zusammen 200.000 Quadratmetern, vergleichbar mit rund 30 Fußballfeldern, können so innerhalb kürzester Zeit geräumt werden.

Ein Glatteisfrühwarnsystem, das auf die Daten von speziellen Sonden zugreift, warnt zudem frühzeitig über Eisgefahr auf der Start- und Landebahn. Für die Enteisung der Flugzeuge selbst gibt es am Paderborn-Lippstadt Airport drei Spezialfahrzeuge, die die Außenhaut der Maschinen von Eis und Schnee befreien. Darüber hinaus bringen sie eine Schutzschicht auf, die eine erneute Eisbildung verhindert.

Sobald vom Deutschen Wetterdienst Schneefall vorausgesagt wird, beginnen bei der diensthabenden Einsatzgruppe des Winterdienstes die unmittelbaren Vorbereitungen für die Räum- und Streumaßnahmen.

Quelle: Stefan Hensel, Paderborn-Lippstadt Airport / Foto: Paderborn-Lippstadt Airport

