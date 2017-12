Nikolausparty am 2. Dezember in Thülen– Freikarten gewinnen

Brilon-Totallokal: Sichere Heimfahrt mit dem Nachtbus der RLG

brilon-totalokal: Party auf zwei Floors. Hohen Besuch erwarten die Partygäste am Samstag, den 2. Dezember in der Schützenhalle Thülen. Der Nikolaus gibt sich die Ehre und lädt zum Feiern ein. Auf den beiden Floors ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. DJ BlackSmith und DJ Chris O. werden die Gäste mit dem Besten aus den Bereichen House und Charts versorgen. Außerdem wird DJ Steffen feinste Après-Ski-Hits und die beste Musik der 90er auflegen. Für Licht und Sound sorgt auch in diesem Jahr das Unternehmen „The Sound of Music – Jörg Peters“.

Während der Happy Hour von 20.00 bis 21.00 Uhr gibt es frisches Westheimer und alkoholfreie Getränke zum besonders günstigen Preis. Die Feinschmecker werden an der Longdrinkbar fündig und können aus einem großen Angebot wählen. Für den kleinen Hunger steht wieder das Pizza-Mobil bereit. Wer sich den Eintrittspreis von 5 Euro sparen möchte, kann auf der Facebook-Seite der Jungen Union Brilon bis Freitag (1. Dezember) Freikarten gewinnen. Unter den Teilnehmern werden 2 mal 2 Freikarten verlost, zusätzlich erhalten die Gewinner einen Getränkegutschein über 10 Euro.

Für die sichere Heimfahrt stellt die Junge Union in Zusammenarbeit mit der RLG einen Nachtbus bereit, der im Briloner Stadtgebiet verschiedene Ziele anfährt. Um 0.30 Uhr und 3.00 Uhr fährt der Bus über Brilon, Altenbüren, Scharfenberg, Wülfte, Alme und Nehden. Um 1.45 Uhr geht die Tour über Rösenbeck, Messinghausen, Madfeld und Radlinghausen. Der Fahrpreis beträgt 3,00 Euro. Der Nikolaus, Knecht Ruprecht und die Junge Union Brilon freuen sich auf einen schönen Abend. Mehr Infos: www.ju-brilon.de

Quelle: Jan Hilkenbach, Stadtverbandsvorsitzender Junge Union Brilon

