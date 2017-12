Verabschiedung von Ernst Schilling

Brilon-Totallokal: Nach 21 Amtsjahren wurde der Bürgermeister der Briloner Partnerstadt Herbolzheim am 30. November in den Ruhestand verabschiedet.

brilon-totalokal: Die Partnerschaft zwischen der Stadt im Breisgau und der Stadt Brilon ist entstanden aufgrund der gegenseitigen Hilfe nach den Orkanen Lothar (1999) und Kyrill (2007). 800 Besucher, darunter viele geladene Gäste, nahmen an der Abschiedsfeier in der Breisgauhalle teil. Unter ihnen auch Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, der die besonderen Verdienste von Ernst Schilling würdigte und die Grüße der Briloner Bürgerschaft überbrachte. Neuer Bürgermeister Herbolzheims ist Thomas Gedemer, bisher Leiter des Büros des Freiburger Erzbischofs.

Zur Schnade am 25. Juni 2018 werden Schilling und Gedemer voraussichtlich in Brilon sein. Der neue Bürgermeister zeigte sich hoch interessiert an einer weiteren Belebung der Städtefreundschaft.

Bild vlnr: Ernst Schilling, Christof Bartsch, Thomas Gedemer

