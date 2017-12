Egger unterstützt Kolping-Trainingszentrum mit großzügiger Spende

Brilon-Totallokal: Michael Egger jun.: „Das ist der Lieblingsfußboden meines Vaters!“

brilon-totallokal: Olsberg. Einen besonderen Anlass hatte der Besuch einer Delegation der Firma Egger aus Brilon jetzt im Kolping Ausbildungs- und Trainingszentrum in Olsberg. Mit einer großzügigen Fußbodenspende hat das Briloner Unternehmen den Neubau des Trainingszentrums ausgestattet. Mit dabei auch Michael Egger jun., derzeit in Brilon beschäftigt.

„Das sind schöne, helle und moderne Räume, die Sie hier in Olsberg haben! Und mit der Wahl des Bodens haben Sie den Lieblingsfußboden meines Vaters getroffen!“ Gemeinsam mit weiteren Verantwortlichen für die Ausbildung ließ es sich Michael Egger nicht nehmen, sich selbst ein Bild der Räumlichkeiten in Olsberg zu machen. Über 500 qm Laminatfußboden im Wert von 3.222 € hatte die Firma Egger zur Ausstattung des Trainingszentrums gespendet. „Diese großzügige Spende hat uns natürlich bei der Ausstattung des Neubaus sehr geholfen. Das wir dann auch noch den Lieblingsboden von Herrn Michael Egger sen. getroffen haben, freut uns umso mehr!“, bedankt sich Werner Hellwig, Geschäftsführer der Kolping-Bildungszentren Südwestfalen bei der Egger-Delegation.

Zuvor konnte der Ausbildungsverantwortliche aus Brilon, Marko Kieschnik, einige „seiner“ Auszubildenden begrüßen, die derzeit in der Ausbildungswerkstatt einen Metallgrundkurs absolvieren. „Wir haben eine vertrauensvolle Kooperation mit dem Kolping Trainingszentrum und wissen unsere Auszubildenden hier in guten Händen!“ Das Ausbildungs- und Trainingszentrum in Olsberg hat sich auf die Bereiche Metall, Kunststoff und Elektro spezialisiert, dazu gekommen ist mit dem Neubau auch die Gastronomie. Bedarfsgerechte Ausbildungsmodule unterstützen die Betriebe im Altkreis Brilon in der Ausbildung ihrer zukünftigen Fachkräfte.

Bild: Unser Foto zeigt von links nach rechts: Marko Kieschnik und Leonie Kramer, Fa. Egger; Michael Egger jun.; Werner Hellwig, Kolping-Trainingszentrum; Richard Schneider und Lisa Götte (Auszubildende Elektro) Fa. Egger; Herbert Milisavljevic, Kolping-Trainingszentrum;

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon