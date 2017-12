Jan Hilkenbach neuer Diözesanvorsitzender

Brilon-Totallokal: Diözesanversammlung wählt Jan Hilkenbach in den Diözesanvorstand des BDKJ. Sebastian Koppers mit dem goldenem Ehrenkreuz ausgezeichnet.

brilon-totallokal: Paderborn. In einer außerordentlichen Diözesanversammlung wurde Jan Hilkenbach aus Brilon an diesem Samstag zum neuen hauptamtlichen Diözesanvorsitzenden des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Erzbistum Paderborn gewählt. Eine große Mehrheit der 50 Delegierten aus den zehn katholischen Jugendverbänden sowie den BDKJ-Regionalverbänden stimmten im Hörsaal der Katholischen Hochschule Paderborn für den 26-Jährigen, der seine dreijährige Amtszeit im Januar antreten wird.

Mit Jan Hilkenbach wählte die Versammlung einen politisch und jugendverbandlich geprägten Studenten der Sozialwissenschaften, der sich seit über zehn Jahren auch in der Kommunalpolitik engagiert. Geboren und aufgewachsen ist er in der Propsteigemeinde St. Petrus und Andreas in Brilon, nach seiner Erstkommunion wurde er dann Messdiener und Mitglied im katholischen Verband Marianische Sodalität Brilon 1848. Mit 16 Jahren stieg er in die Gruppenleitung ein und fand in seinem Ehrenamt zur Katholischen jungen Gemeinde (KjG). Zuletzt hatte er diverse Wahlämter inne: unter anderem als Leitung des KjG-Bezirks Hochsauerland-Waldeck und des dortigen BDKJ-Regionalverbandes.

„Unsere Jugendverbände sind für mich ein Ort des selbstbestimmten Handelns von Kindern und Jugendlichen auf der Grundlage des christlichen Glaubens“, erklärte Jan Hilkenbach in seiner Vorstellung. „Das habe ich als junger Mensch immer wieder selbst erleben dürfen.“ Als BDKJ-Diözesanvorsitzender will er sich dafür einsetzen, dass diese Freiräume auch weiterhin ermöglicht und geschützt werden. Einen besonderen Fokus möchte Jan Hilkenbach in seiner neuen Funktion auf eine zukunftssichere Finanzierung der katholischen Jugendverbände setzen sowie auf die Stärkung ihrer Position in Kirche und Politik. „Der BDKJ hat eine dienende Funktion für seine Mitgliedsverbände, das muss seine vorranginge Aufgabe sein“, so Hilkenbach.

Auf der Diözesanversammlung legte Sebastian Koppers sein Amt als Vorsitzender des BDKJ nieder. Bereits am Vorabend wurde er von vielen Gästen aus dem Erzbistum und dem ganzen Bundesgebiet feierlich verabschiedet. Sebastian Koppers hatte in seiner fünfjährigen Amtszeit das Netzwerk im BDKJ-Diözesanverband entscheidend mit geprägt und sich in vielen kirchlichen und politischen Gremien auf Bistums-, Landes- und Bundesebene für die katholische Jugendverbandsarbeit eingesetzt. Für sein Engagement wurde ihm vom BDKJ-Bundesvorstand das goldene Ehrenkreuz verliehen, die höchste Auszeichnung des BDKJ.

Die BDKJ-Diözesanversammlung ist das höchste demokratische Gremium der Katholischen Jugendverbände im Erzbistum Paderborn. Der BDKJ ist Dachverband von zehn Katholischen Jugendverbänden mit rund 70000 Mitgliedern. Er vertritt die Interessen von Kindern, Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen in Politik, Kirche und Gesellschaft.

Bild: Jan Hilkenbach (2.v.l.) wird vom vorherigen Vorstand, Markus Wippermann (l.), Annika Manegold (2.v.r.) und Sebastian Koppers (r.) im seinem neuen Amt als Diözesanvorsitzender begrüßt.

