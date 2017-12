Brilon-Totallokal: Abendeinkauf am 14. Dezember 2017 in Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg. Am Donnerstag, den 14. Dezember, findet unter dem Motto „Stimmungsvolles Olsberg tauscht Großstadteinkauf gegen Kleinstadtflair mit Herz“ ein besinnlicher und vorweihnachtlicher Abendeinkauf statt, der gemeinsam von der Fachwelt Olsberg und dem Olsberger Unternehmerinnenstammtisch initiiert wurde. Dann haben viele Geschäfte in Olsberg und Bigge ihre Türen ausnahmsweise bis 21.00 Uhr geöffnet, um in gemütlicher Wohlfühlatmosphäre nach dem ein oder anderen Weihnachtsgeschenk zu stöbern, sich selbst eine kleine Freude zu bereiten oder einfach nur um entspannt und in aller Seelenruhe durch den Ort zu bummeln. In den Geschäften wird Ihnen mit Weihnachtsplätzchen und heißen Getränken das Einkaufen versüßt, draußen laden Glühwein und Würstchen zum gemütlichen Verweilen ein.

Zwischen 17.00 und 20.00 Uhr verbindet eine Kutsche Bigge und Olsberg miteinander, so kann das Auto getrost auf einem der zahlreichen kostenfreien Parkplätze abgestellt werden und dem entspannten Einkaufserlebnis steht nichts im Wege.

Bei allen Teilnehmern des Abendeinkaufes gibt es an diesem Tag zusätzlich zu den Punkten der Strunzertaler Weihnachtsverlosung ein Los für die eigens an diesem Abend stattfindende Tombola dazu. Die hochwertigen Preise können in der Volksbank Sauerland eG (Bahnhofstraße 2) im Vorfeld schon einmal bestaunt werden. Bummeln und stöbern bis zum Schluss lohnt sich besonders, denn die Ziehung der Tombola-Preise findet um 21 Uhr vor der Volksbank Sauerland eG unter allen Anwesenden statt.

Wenn es anfängt zu dämmern starten auch die Highlights dieses Tages. Um 16.30 Uhr findet sich auf dem Platz zwischen der Abteibäckerei und Miss Marple (Ruhrstraße 7) das Christkind ein und wartet auf viele Wunschzettel. Als kleines Dankeschön wird ein leckeres Lebkuchenherz verteilt.

Im Anschluss an den Besuch beim Christkind dürfen sich die kleinen Besucher auf eine wunderschöne Lesung bei Käpt´n Book freuen. In dem Kinderbuch „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ ist in einer kalten Winternacht bei Wanja so einiges los, denn Hase, Fuchs und Bär bitten frierend um Zuflucht. Wie immer liebevoll vorgetragen von Inke Hees und ihrem Team, verzaubert diese Lesung alle Kinder ab 3 Jahren. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich.

Ein weiteres Highlight findet ab 18.00 Uhr am Brunnen in der Bahnhofstaße statt. Hier wird ein professioneller Eisskulpturenschnitzer sein Können zeigen und die Vorführung mit einer Feuershow abrunden.

Quelle: Tina Mettner, Medienbuffet

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon