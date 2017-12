Advents- und Weihnachtszeit in Scharfenberg

Brilon-Totallokal: „Zauberhaft“ wurden die Besucher am vergangen Freitag am Scharfenberger Dorfladen auf die Advents- und Weihnachtszeit eingestimmt.

brilon-totallokal: Sabine Schmidt und Anja Witteler hatten bereits zum achten Mal Groß und Klein zum Adventsmarkt in und um den Dorfladen eingeladen. Neben den vielen Dorfbewohnern konnten die Inhaberinnen des Dorflandens auch zahlreiche Gäste aus den Nachbardörfern begrüßen, die das kulinarischen Angebot und die musikalische vorweihnachtliche Stimmung genossen.

Angeboten wurden auch wieder verschiedene Adventsdekorationen aus Laubsägearbeiten, Adventsgestecke von Tanja Dietrich, Näharbeiten und Schmuck. Begeistert steckten die Kinder ihren Wunschzettel fürs Christkind in den bereitgestellten Briefkasten und freuen sich schon jetzt auf eine Antwort aus Engelskirchen. Ab dem 15. Dezember bietet der Dorfladen auch in diesem Jahr Weihnachtsbäume zum Kauf an.

Text und Foto: Elisabeth Meschede

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon