Brilon-Totallokal: Figurentheater am 20. Dezember in Brilon

brilon-totallokal: Am Mittwoch, 20. Dezember 2017 heißt es in diesem Jahr letztmalig bei BWT Brilon Kultour: „Vorhang auf für das Briloner Kindertheater!“. Um 15.00 Uhr präsentiert „Das Weite Theater“ in der Aula des Schulzentrums das weihnachtliche Puppenspiel „Es klopft bei Wanja in der Nacht“.

Im tiefen Wald sitzen Wanja und Babuschka in gemütlicher Wärme, als ein Schneesturm losbricht. Gut, dass sie in ihrer Hütte sind! Doch da klopft es in der Nacht: Wer kann das sein bei diesem entsetzlichen Wetter? Ein Hase, eine Füchsin und ein Bär bitten um Unterschlupf! Da klappern der Babuschka und dem Wanja ordentlich die Zähne – sollen sie diese wilden Tiere in ihr Haus lassen? Ist ihr menschliches Herz größer als ihre Angst?

Mit Puppen- und Schauspiel, Humor und viel Musik wird den drängenden Fragen nach Mitmenschlichkeit und Solidarität in der Not nachgegangen. Ein tierisch-menschliches Stück Theater für kleine und große Menschen über die Kunst des friedlichen Zusammenlebens.

Der Eintritt beträgt 4 € pro Person. Kinder im KNAX-Club bekommen 1 € Ermäßigung. Nähere Informationen gibt es bei BWT-Brilon Kultour unter 02961-969950.

Vorweihnachtliches Puppenspiel zeigt die BWT-Brilon Kultour am 20. Dezember 2017 in der Aula / Foto: Es klopft bei Wanja in der Nacht / Foto by Anja Duda

Quelle: Thomas Mester , Brilon Kultour