Bläsermusik mit Weihnachtsliedersingen in Gevelinghausen

Weihnachtsliedersingen des Posaunenchores in der St.Maria-Magdalena-Kirche in Gevelinghausen

brilon-totallokal: Wie schon bereits in den Vorjahren findet am Samstag, den 16.Dezember um 17:00 Uhr in der adventlich geschmückten St.Maria-Magdalena-Kirche in Gevelinghausen das traditionelle Weihnachtsliedersingen des Posaunenchores statt.

Die weihnachtliche Bläsermusik von Posaunenchören ist geprägt durch festliche Klänge und Weihnachtsweisen, die durch ihre Vertrautheit beeindrucken und hier und da ein Stück Erinnerung sind. Der Posaunenchor der Martin-Luther-Kirche Olsberg hat es sich in jahrzehntelanger Arbeit zur Aufgabe gemacht, sein Credo in bläserischen Ausdruck umzusetzen, verbunden mit der Lust, auch neuzeitliche Kompositionen zu Advent und Weihnachten im Klang einer reinen Blechbläser-Formation mit Percussion einem immer neuen Publikum zu Gehör zu bringen.

Bei dieser Veranstaltung legen die Bläserinnen und Bläser des Posaunenchores Wert darauf, mit dem Klang der Instrumente die Zuhörer auf Weihnachten einzustimmen und mit den Chorälen die Weihnachtsbotschaft als prägendes Weihnachtsgeschehen vom Advent bis zu Jesu Geburt in bekanntes und gewohntes Liedgut einzubetten, um die Festfreude erlebbar zu machen. Bekannte kirchliche und volkstümliche Weihnachtslieder aus Deutschland, dem Alpenraum und aus aller Welt stehen auf dem Programm. Kurze Geschichten und Erzählungen zu den Liedern und zur Weihnachszeit runden das Programm ab. Nach dem Konzert lädt der Pfarrgemeinderat zum kleinen Umtrunk ein.

