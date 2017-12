Schulung Caritas+VHS: Kostenlose Weiterbildung

Brilon-Totallokal: Caritas Brilon und die VHS BMO schulen helfende Hände

brilon-totallokal: Altkreis Brilon. Wenn Sie schon öfters daran gedacht haben, ein Ehrenamtler zu werden, oder bereits ehrenamtlich tätig sind, dann könnte Sie das Fortbildungsangebot des Caritasverbandes Brilon und der Volkshochschule interessieren. In drei zusammenhängenden und kostenlosen Weiterbildungsmodulen werden Ehrenamtler praxisnah geschult und auf ihre vielfältigen Tätigkeiten vorbereitet.

Modul-1: Meine Rolle als ZeitSchenker

Modul-2: Wertschätzende Kommunikation förderlich ausführen

Modul-3: Neue und spannende Situationen gut gestalten.

Die Module werden am 13. und 27. Januar von 9 bis 16Uhr in den Räumen der VHS, Kreuziger Mauer 31, in Brilon stattfinden. Auftakt bildet ein „Kennenlern-Treffen“, das am 5.01.2018 von 16:00 bis 17:30 Uhr in den Räumen der VHS stattfindet.

Anmeldungen und Information zu der Schulungsreihe bei Frau Hillebrand-Morgenroth (Caritasverband Brilon) unter Tel. 02961-9657414.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

