CDU: Traditioneller „Nachmittag im Advent“

brilon-totallokal: Am Montag, den 04. Dezember konnte der Vorstand der Senioren Union CDU im Stadtverband Brilon zu seinem traditionellen „Nachmittag im Advent“ ca. 60 Mitglieder mit ihren Partnerinnen und Partnern sowie Freunde der Senioren Union im Restaurant im Hotel am Kurpark begrüßen. Als besonderen Gast konnte der Vorsitzende Franz Nolte den Vorsitzenden des Stadtverbandes der CDU und gleichzeitig neues Mitglied der Senioren Union Wolfgang Diekmann begrüßen. In einer kurzen Ansprache ließ dieser noch einmal die Wahlen des Jahres 2017 Revue passieren. Diekmann gab gleichzeitig eine Aussicht auf die Finanzlage der Stadt Brilon und die in kürze stattfindende Ratssitzung zu diesem Thema.

Bei Kaffee und Kuchen mit regen Gesprächen, dem Singen von adventlichen und weihnachtlichen Liedern ging der Nachmittag in guter Atmosphäre vorbei. Die musikalischer Begleitung erfolgte durch Ludwig Plümpe, Dieter Böning trug als Solist das Lied „O hehre Nacht“ vor. Gedichte und Geschichten wurden von Maria Plümpe und Ursula Borghoff vorgetragen.

Quelle: Peter Kasper

