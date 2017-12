Große Freude in kleinen Gesichtern – Der Nikolaus machte Halt in der Volksbank

Brilon-Totallokal: Fast 300 kleine Gäste, die auf eine leckere Überraschung durch den Nikolaus warteten…

brilon-totallokal: Strahlende Kindergesichter… Unter dem festlich geschmücktem Adventskranz in der Hauptverwaltung Brilon kamen zum Nikolaustag fast 300 kleine Gäste, die auf eine leckere Überraschung durch den Nikolaus warteten. Und der ließ sich mit seinen beiden Engelchen nicht zweimal bitten und brachte allerhand Gaben mit. Für die musikalische Begleitung sorgte das Briloner Jugendblasorchester unter der Leitung des Dirigenten Maximilian Böddicker. Die Nikolaus-Aktion der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten ist mittlerweile zur festen Tradition geworden. Auch in Niedersfeld kam der Nikolaus extra vorbei und brachte süße Überraschungen mit. In vielen anderen Geschäftsstellen der Bank in der Region haben die Kinder sogar beim Schmücken des Weihnachtsbaumes geholfen und dafür extra Baumschmuck gebastelt. Wir wünschen unseren Mitgliedern und Kunden weiterhin eine schöne Adventszeit!

Bildzeile: Marktgebietsleiter Ferdi Klink konnte den Nikolaus und seine zwei Engelchen begrüßen – mit dabei war auch Nadine Becker mit der kleinen Ella.

Quelle: Marianne Witt-Stuhr – Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG / Bild: Ulrich Trommer

