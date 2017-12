Brilon-Totallokal: 37. Neujahrsempfang der Stadt Brilon am Sonntag, 7. Januar 2018

brilon-totallokal: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch hat auch für das neue Jahr 2018 zum traditionellen, nunmehr zum 37. Mal stattfindenden, Neujahrsempfang der Stadt Brilon eingeladen.

Er findet am Sonntag, 7. Januar 2018, 11.00 Uhr, im Bürgerzentrum Kolpinghaus statt und soll wieder Gelegenheit bieten, Gedanken auszutauschen, auf die Ereignisse des abgelaufenen Jahres zurückzuschauen und Pläne für das neue Jahr zu diskutieren.

Einem guten Brauch folgend hat der Bürgermeister auch zu diesem Neujahrsempfang Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die sich in hervorragender Weise ehrenamtlich für die Gemeinschaft einsetzen. In diesem Jahr sind Vertreter der Briloner Chöre, die Mitglieder der Partnerschaftsvereinigung sowie das Redaktionsteam „800 Jahre Brilon“ eingeladen. Im Rahmen des Neujahrsempfangs wird auch die Ehrenamtskarte an Briloner Bürgerinnen und Bürger verliehen.

Überdies wurden stellvertretend für Unternehmen, die sich in den letzten Jahren in Brilon angesiedelt haben, einige ihrer Vertreter zum Neujahrsempfang geladen.

Quelle: Jörg Schlüter – Stadt Brilon / Bild: Ulrich Trommer, Neujahrsempfang 2017

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon