Erfolgreiches Jahr für die Big Six – Planungen für 2018: Fußball- und Familientag an Pfingsten

Brilon-Totallokal: Zitat Oliver Dülme: Durchgeführte Veranstaltungen wurden sehr gut angenommen…

brilon-totallokal: Die Briloner Unternehmensinitiative Big Six blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Ein wichtiger Meilenstein war der Beitritt der Firma Oventrop. Somit bilden aktuell elf Unternehmen den Zusammenschluss. Gemeinsam bieten die Unternehmen ABB, BMS Industriebau, Caritasverband Brilon, Centrotherm, Egger, Hoppecke, Impuls Küchen, Oventrop, Rembe, städtische Krankenhaus Maria Hilf und Witteler Automobile fast 5.500 Arbeitsplätze und bilden über 400 Jugendliche aus. „Dank dem Beitritt von Oventrop können wir noch mehr Themen angehen um Brilon und Umgebung als attraktiven Wohn- und Arbeitsort zu präsentieren.“, so die Big Six in einer Pressemitteilung.

Die durchgeführten Veranstaltungen wurden von der Bevölkerung sehr gut angenommen, wie Brilons Wirtschaftsförderer Oliver Dülme, Sprecher der Unternehmensinitiative Big Six, feststellt: „Beim Fußball- und Familientag zum DFB-Pokalfinale konnten wir auf den Tag verteilt über 2.000 Besucher im Stadion in Brilon begrüßen. Dieses Event gehört heute zum festen Veranstaltungsprogramm in Brilon und wird deshalb natürlich auch in 2018 durchgeführt. Auch wenn das DFB-Pokalfinale im kommenden Jahr auf Pfingsten fällt, und danach eine Woche Ferien sind, die Unternehmen halten an diesem Termin fest und so wird es auch 2018 im Hochsauerlandkreis nur in Brilon ein Public Viewing des DFB-Pokalendspiels geben. Bezüglich der Kinderattraktionen werden wir uns wieder etwas Neues einfallen lassen, man sollte sich also den 19. Mai 2018 schon im Kalender vermerken.“ Auch das zweite Event, die Begrüßungsveranstaltung für Auszubildende im ersten Lehrjahr „SchoolOFF – BrilON“ findet immer mehr Zuspruch. „Erstmals fanden über 150 Azubis den Weg ins Bürgerzentrum. Mit Joey Kelly hatten wir einen prominenten Redner, der sicherlich ein Grund war, warum wir fast 40 Azubis mehr vor Ort hatten als im vergangenen Jahr. Auch die „After-Show-Party“ in der Ratsschänke wurde gut angenommen. Wir möchten einfach, dass sich die Auszubildenden aller Briloner Unternehmen in Brilon heimisch und willkommen fühlen und werden daher auch diese Veranstaltung in 2018 wiederholen.“, so Dülme abschließend.

Neue Projekte und Veranstaltungen werden schon jetzt besprochen und geplant. So ist u.a. klar, dass alle Unternehmen als Aussteller auf der Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2018 vor Ort sind. Das beide Städte die Ausbildungsbörse gemeinsam durchführen, wird dabei ausdrücklich begrüßt: „Kirchturmdenken macht heute keinen Sinn mehr. Die jungen Menschen nehmen Stadtgrenzen sowieso nicht wahr und orientieren sich an anderen Kriterien. Wir müssen gemeinsam versuchen, die jungen Menschen davon zu überzeugen, dass man hier bei uns sowohl gut leben kann, wie auch eine gute Karriere absolvieren kann.“, sind sich die Unternehmen einig. Ein wichtiger Punkt ist dabei auch die Präsentation Brilons als Wirtschaftsstandort auf den Internationalen Hansetagen 2020. „Wenn tausende Besucher nach Brilon kommen, müssen wir zeigen, dass Brilon ein wichtiger Wirtschaftsstandort ist.“, sind sich alle Beteiligten einig. Die Gespräche diesbezüglich werden im nächsten Jahr intensiviert und ein wichtiges Thema für die Unternehmensinitiative, aber auch anderen Briloner Unternehmen, sein.

Bildunterschrift: Volles Haus bei Fußball- und Familientag der Big Six. 2018 wird dieses Event an Pfingstsamstag stattfinden.

Quelle: Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon