Marianne Witt-Stuhr vom Rat bestellt – Neue Leiterin des Stadtmarketings in Büren

Kommunikationsexpertin Marianne Witt-Stuhr vom Rat der Stadt Büren zur Leiterin des Stadtmarketings bestellt…

brilon-totallokal: Büren. Die 49 Jahre alte Kommunikationsexpertin Marianne Witt-Stuhr ist vom Rat der Stadt Büren zur Leiterin des Stadtmarketings bestellt worden. Die neue Marketingfrau ist in Büren bekannt und in der Region bestens vernetzt. Als Pressereferentin koordinierte sie zuletzt die Kommunikation der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten.

Die Stelle für die Leitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Büren war im Herbst ausgeschrieben worden, um das Bürener Stadtmarketing auf professionelle Füße zu stellen.

Bürgermeister Burkhard Schwuchow freut sich über das erfolgreiche Auswahlverfahren: „Der Rat hat uns als Verwaltung einen klaren Auftrag erteilt – wir sollten den am besten geeigneten Kandidaten für das Stadtmarketing finden.“ Letztlich habe man sich aus über 40 Bewerbern für die medienerfahrene Salzkottenerin entschieden. Dabei gibt es für die neue Leiterin und ihr engagiertes Team viel zu tun: „Sie soll die Marke Büren mit ihren Potentialen weiter entwickeln und in die Öffentlichkeit tragen.“ In diesem Zusammenhang sei die Netzwerkarbeit mit Vereinen, Unternehmen und Institutionen besonders entscheidend.

Marianne Witt-Stuhr ist in der heimischen Region keine Unbekannte: Die ehemalige Mauritianerin engagiert sich ehrenamtlich im Vorstand des Paderborner Altertumsvereins und als Vorsitzende des Heimatvereins Salzkotten. Als Autorin hat sie Reiseführer über Ostwestfalen-Lippe geschrieben und beruflich neben der Pressearbeit auch Online- und Marketingprojekte erfolgreich auf den Weg gebracht.

„Es wird uns vor allem darum gehen, lokale Potentiale zu stärken und die Stadt gemeinsam weiter nach vorne zu bringen“, sagt sie. „Wir möchten diese Entwicklung mit den Bürgern aktiv gestalten und durch unsere Arbeit die Stadtmarke Büren nach außen und innen erlebbar machen.“

Bild: Bürgermeister Burkhard Schwuchow gratuliert Marianne Witt-Stuhr zur ihrer neuen Aufgabe und freut sich über die Verstärkung in seinem Team.

Foto: Stadt Büren

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon