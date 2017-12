Spendenrekord: 60 Bananenkisten gefüllt – Ein dickes Dankeschön für ein-Teil-Mehr

Brilon-Totallokal: Spenden-Aktion „Ein Teil mehr“ – Diesem Aufruf folgten unter vielen anderen auch die Briloner Waldfee, Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Pastor Ansgar Drees u.w.

brilon-totallokal: Die Caritas-Warenkörbe helfen Menschen ganz unmittelbar: Einmal in der Woche erhalten Bedürftige Lebensmittel und finden Gehör und Hilfe für ihre Probleme. Am ersten Samstag im Advent hat ein gemischtes Team von Ehrenamtlichen sowie Vertreter der Kirchen und Kommune wieder zu der Spenden-Aktion „Ein Teil mehr“ in den Supermärkten HIT und Edeka in Brilon aufgerufen. Dem Aufruf folgten unter vielen anderen auch die Briloner Waldfee, Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Pastor Ansgar Drees und Pfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer ersetzen, welche zusätzlich die wohltätige Werbetrommel schlugen.

„Und jetzt können wir ein Spendenrekord vermelden“, blicken die Organisatoren freudig zurück: Insgesamt 60 Bananenkisten voller Lebensmittel und Dinge des alltäglichen Bedarfs wurden gefüllt. Ein herzliches Dankeschön an alle Spender, sagt das Organisations-Team.

Quelle: Sandra Wamers, Caritas Brilon

