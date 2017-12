Adventskonzert des Musikverein Bruchhausen am 17. Dezember 2017

Brilon-Totallokal: Der Musikverein Bruchhausen lädt zu besinnlichen Stunden bei schöner Musik ein…

brilon-totallokal: Bruchhausen. Am Sonntag den 17.Dezember 2017 findet das alljährliche Adventskonzert des Musikvereins Bruchhausens um 17 Uhr in der St. Cyriakus-Kirche in Bruchhausen statt. Der Musikverein lädt zu ein paar besinnlichen Stunden bei schöner Musik ein– perfekt um einmal den Trubel rund um das anstehende Weihnachtsfest zu vergessen und eine Reise in die Magie des Winterwunderlands zu wagen. Wie in jedem Jahr, haben sich die Musiker auch dieses Mal zusammen mit dem Jugendblasorchester wieder ein tolles Programm rund um das Thema Weihnachten für Sie überlegt.

So spielt der Musikverein neben verschiedenen bekannten Weihnachtsliedern das Stück „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und „A Vaughan Williams Christmas“. Besonderes Highlight in der Bruchhauser Kirche sollen die Stücke „Grown-UP Christmas List“ von David Foster gesungen von Miriam Weller und „Heal the World“ von Michael Jackson – begleitet von gesangsbegeisterten Musikern und nicht Musikern. Das Jugendblasorchester möchte unter anderem das bekannte Musikstück „Jingle Bells“ sowie „African Noel“ und das Stück „Sleigh Ride“ von Leroy Anderson vortragen.

Der Eintritt zu diesem schönen Abend ist wie immer frei, der Musikverein bittet jedoch am Ende des Konzerts um eine kleine Spende zu Gunsten der Jugendarbeit.

