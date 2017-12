Große Modenschau 2018 im Bürgerzentrum – Brilon sucht den 2. Fashiostar

Brilon-Totallokal: Brilon sucht den 2. Fashiostar – Großes Casting für Jung und Alt im Frühjahr

brilon-totallokal: Ein unvergessener Moment war es für Alina Witteler im September 2016, als Sie zum ersten Briloner Fashionstar im Bürgerzentrum gekürt wurde. Mit Bewertung aus Jury, Onlinevoting und Zuschauern wurde die damals 19jährige Abiturientin zur Gewinnerin gewählt. Ihr Preis: Ein Reise in eine europäische Metropole ihre Wahl. 2018 geht nun das Team von Prima Brilon mit der „Fashion & Show“ in die zweite Runde.

„Im Frühjahr werden wir dann wieder zum großen Casting für Jung und Alt, für Frauen und Männer aufrufen“, so Christian Leiße, Vorsitzender vom Gewerbeverein und Organisator der Modenschau. Bereits jetzt können die begehrten Eintrittskarten für die Show am 09.09.2018 im Bürgerzentrum erworben werden. „Ein Ticket für eine exklusive Modenschau mit Essen ist ein super Geschenk für Weihnachten“ findet Stefan Scharfenbaum, der als Moderator mit Leiße auch 2018 durch den Abend führen wird. Tickets gibt es ab sofort bei der BWT oder in der Schatzkiste, Derkere Straße Brilon.

Quelle: Stefan Scharfenbaum

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon