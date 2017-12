Einbrüche und Einbruchsversuche am Wochenende

Brilon: In Brilon wurde zwischen Freitag 19:00 Uhr und Samstag 10:00 Uhr in ein Haus in der Sebastianstraße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten hier ein Fenster auf, um ins Haus zu gelangen. Auf den ersten Blick scheinen sie jedoch nichts gestohlen zu haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachten konnten werden gebeten, sich bei der Polizei Brilon unter 02961-90200 zu melden.

Bestwig: Im Bereich Bestwig kam es zu zwei Taten. Sonntagmorgen, zwischen 09:30 und 10:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter den Opferstock in der Kirche in Ostwig auf. Ob er Bargeld entwenden konnte, kann nicht genau gesagt werden. In einer Seniorenresidenz in Velmede wurde am Sonntag zwischen 16:00 und 16:30 Uhr die Wohnungstür einer Bewohnerin aufgehebelt. Der Einbrecher durchsuchte die Wohnung und konnte Bargeld und Schmuck entwenden. Die Frau hatte zuvor beim Verlassen ihrer Wohnung einen unbekannten Mann im Hausflur gesehen, den sie aber nicht näher beschreiben konnte.

Meschede: In Meschede war zuvor zwischen 14:15 und 15:00 Uhr versucht worden, in Büroräume und in eine der Wohnungen einer Seniorenresidenz an der Briloner Straße einzubrechen. Hier wurde jedoch vergeblich an den Türen gehebelt. Zeugen fiel ein Mann auf, der sich in dem Gebäude aufhielt. Als sie ihn ansprachen, verließ er schnell das Gebäude und flüchtete in Richtung Kolpingstraße. Dort in der Nähe wartete offensichtlich ein Komplize, denn beide Männer rannten gemeinsam weiter. Der Mann im Haus ist circa 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hat dunkle Haare und eine dünne Statur. Er trug eine blaue Jeans und einen beigen Anorak. Der andere Mann ist ebenfalls circa 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat dunkle Haare und eine normale Statur. Er trug eine blaue Jeans und eine dunkle Jacke. Ein Tatzusammenhang zu dem Einbruch in Bestwig kann nicht ausgeschlossen werden. In allen Fällen werden weitere Hinweise an die Polizei Meschede unter 0291-90200 erbeten.

Marsberg: In Marsberg versuchten Einbrecher in ein Haus in der Straße „Schindergraben“ einzudringen. Sie hebelten an der Tür, wurden jedoch vermutlich vom Hund vertrieben, der bei den Einbruchsgeräuschen anschlug. Hinweise werden an die Polizei Marsberg unter 02992-902003711.

Quelle: Polizei HSK