Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke erhielt Stehwippe

Neue Stehwippe – Dank an Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

brilon-totallokal: Der Spielplatz der Grundschule in Thülen war nicht mehr wirklich anziehend für die Schulkinder des Standortes, da einige Geräte wegen Mängel abgebaut werden mussten. Darum wurde im Schülerparlament überlegt, was für die Pausen gebraucht werden könnte. Es wurden Kataloge gewälzt, Abfragen in den Klassen durchgeführt und schließlich fiel die Entscheidung für eine Stehwipppe. Dank der Unterstützung durch die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG konnte die Stehwippe zur Freude der Kinder wirklich bestellt werden. Und nach den Sommerferien war es dann endlich soweit und sie wurde auf dem Spielplatz aufgestellt. Ulrike Kuhaupt von der Geschäftsstelle Thülen der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG besuchte die Grundschule am Standort Thülen und testete das neue Spielgerät vor Ort. Kinder, Lehrerinnen und die Schulleiterin Gaby Lange bedanken sich ganz herzlich.

Quelle: Stadt Brilon

