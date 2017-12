Neuer Ärztlicher Direktor am Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon

Brilon-Totallokal: Chefarzt Dr. med. Marc Garbrecht zum Nachfolger von Chefarzt Dr. med. Ulrich Schmidt gewählt

brilon-totallokal: Fast auf den Tag genau 17 Jahre lang leitete Chefarzt Dr. Ulrich Schmidt als ärztlicher Direktor die Geschicke des Briloner Krankenhauses und prägte es in dieser Zeit nachhaltig. Am 01.01.1996 begann er seinen Dienst als Chefarzt der Chirurgie im Fachbereich Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Orthopädie und Sportmedizin in Brilon und schon am 12.12.2000 wählte ihn der damalige Krankenhausausschuss zum leitenden Arzt des Hauses.

Viel ist seitdem geschehen und viele der überaus positiven Entwicklungen des Briloner Krankenhauses sind auch dem Geschick und der ruhigen und besonnenen Art des weit über die Stadtgrenzen hinaus anerkannten und beliebten Mediziners zu verdanken.

Um auch in der wichtigen Funktion der ärztlichen Leitung des Krankenhauses schon jetzt eine langfristige Perspektive zu eröffnen wurde die Position auf Wunsch von Chefarzt Dr. Schmidt nun in jüngere Hände gelegt. Die Chefarztkonferenz des Krankenhauses schlug dabei dem Aufsichtsrat einstimmig die Wahl von Herrn Dr. med. Marc Garbrecht zum neuen ärztlichen Direktor vor. Ebenfalls einstimmig wählte der Aufsichtsrat den Mediziner in der vergangenen Woche zum neuen ärztlichen Direktor.

Der 44jährige ist bekanntlich seit dem 01.01.2017 Chefarzt der Inneren Abteilung im Fachbereich Kardiologie und verfügt über eine langjährige Expertise in seinem Fachgebiet. Schon nach fast einem Jahr seiner Tätigkeit in Brilon fühlt er sich dem Haus so stark verbunden, dass er die wichtige Aufgabe des ärztlichen Direktors gern annimmt. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen, dass mir die Kollegen ausgesprochen haben und auf die neue Aufgabe als ärztlicher Direktor“ so Dr. Garbrecht.

Eines seiner vorrangigen Ziele neben der baulichen und strategischen Weiterentwicklung des Standortes ist der Ausbau der guten interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachabteilungen und Partnerärzten im und am Krankenhaus im Sinne einer optimalen Patientenversorgung.

Ebenfalls einstimmig wurde der langjährige Chefarzt der Visceralchirurgie, Dr. med. Ralf Kirchner, zum stellvertretenden ärztlichen Direktor gewählt. Dem scheidenden Ärztlichen Direktor Chefarzt Dr. Ulrich Schmidt und dem ebenfalls ausscheidendem langjährigen stellvertretendem ärztlichem Direktor Chefarzt Dr. Kerkhoff sprach der Aufsichtsratsvorsitzende Bürgermeister Dr. Bartsch seine besondere Anerkennung und seinen Dank für die langjährige, erfolgreiche und gute Zusammenarbeit aus. In Ihrer Funktion als Chefärzte bleiben sowohl Dr. Schmidt als natürlich auch Dr. Kerkhoff dem Krankenhaus weiterhin erhalten.

