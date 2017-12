Nikolaus feierte mit über 900 Partygästen in Thülen

Brilon-Totallokal: Junge Union Brilon freut sich über viele Besucher – Nikolaus feierte mit vielen Partygästen…

brilon-totallokal: Thülen. Die Nikolausparty der Jungen Union Brilon lockte auch in diesem Jahr hunderte Partygäste an, die bis in den frühen Morgen in der Schützenhalle Thülen feierten.

Auf zwei Floors wurde zu verschiedenen Musikrichtungen gefeiert. DJ BlackSmith und DJ Chris O. versorgten die Gäste mit dem Besten aus den Bereichen House und Charts. Auf dem zweiten Floor legte DJ Steffen die schönsten 90er- und Après-Ski-Hits auf. Zahlreiche Weihnachtsklassiker sowie die passende Deko und einige Leckereien sorgten zudem für die passende Einstimmung auf die Festtage. Der Nikolaus steuerte die Thülener Schützenhalle pünktlich um Mitternacht an, um die Gäste zu beschenken oder mit dem Einsatz von Knecht Ruprecht zu drohen.

In Zusammenarbeit mit der RLG setzte die Junge Union einen Nachtbus im Briloner Stadtgebiet ein. Die Möglichkeit der sicheren und günstigen Heimfahrt wurde von vielen Partybesuchern gerne in Anspruch genommen. Viele Fotos und weitere Infos: www.ju-brilon.de

Quelle: Jan Hilkenbach, JU Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon