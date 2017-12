Ausstellung im Museum Haus Hövener zum Strukturwandel der Stadt

Brilon-Totallokal: Spannende Fotoausstellung im Museum Haus Hövener..

brilon-totallokal: Fotos der dreißiger und siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts und aktuelle Fotos aus ein und derselben Perspektive zeigen die Entwicklung und den Strukturwandel der Stadt Brilon.

Eine spannende Fotoausstellung zur Stadtentwicklung zeigt das Museum Haus Hövener. Der Grundstock der Ausstellung stammt von Bernhard Weber, der mehrere Jahrzehnte Lehrer an der Volksschule Brilon und später an der Heinrich-Lübke-Hauptschule war. Zudem war er über 25 Jahre Leiter der Kreisbildstelle des Hochsauerlandkreises in Brilon.

Seine Liebe galt der Heimat.

Deshalb hielt er mit Foto- und Filmkamera alles das fest, was sich in Brilon, den Dörfern und der Region ereignete. Zahlreiche seiner Fotos veröffentlichte er in verschiedenen Büchern.

Bilder seiner Serie Brilon gestern und heute stellte Bernhard Weber Fotoaufnahmen der dreißiger und siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts gegenüber. Der Briloner Heimatbund-Semper Idem fügte aktuelle Aufnahmen aus genau den Perspektiven hinzu. Die großformatigen Hochglanzfotos zeigen damit eindrucksvoll, wie sich die Stadt entwickelte und veränderte.

Bei einem Adventskaffee mit der Familie von Bernhard Weber, dessen Kollegen, Freunden und Weggefährten wurde die Ausstellung eröffnet.

Sie läuft bis zum 28. Januar 2018. Die vergangenen Zeiten werden außerdem durch einen Film von Bernhard Weber aus dem Jahre 1972 lebendig. Der Film läuft in Dauerschleife von dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Quelle: Museum Haus Hövener

