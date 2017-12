Kleine Helfer, große Wirkung

Brilon-Totallokal: Fabian Hillebrand – Zeit für ein Kuscheltier, das für Ablenkung sorgt…

brilon-totallokal: Einen Blick in den Rettungswagen werfen zu dürfen, ist für Kinder eine spannende Angelegenheit. Anders sieht es aus, wenn sie mitfahren müssen, weil sie krank sind oder einen Unfall hatten. Eine ungewohnte Situation, die Angst macht. Dann ist es Zeit für ein Kuscheltier, das für Ablenkung sorgt.

Auch in diesem Jahr freut sich die Rettungswache in Brilon über neue Stofftiere, die die Sparkasse Hochsauerland gestiftet hat. Überreicht wurden die kleinen Trostspender von dem Sparkassen Mitarbeiter Fabian Hillebrand, der als Privatkunden Berater in der Filiale Brilon tätig ist. Die Kuscheltiere werden in den Rettungsdienstfahrzeugen mitgeführt und verletzten und kranken Kinder bei einem Transport überreicht.

Bild: Fabian Hillebrand, Mitarbeiter der Sparkasse Hochsauerland, überreicht dem Rettungssanitäter Timo Lopes Castro symbolisch die „kleinen Begleiter“.

Quelle: Ina Hofius, Marketing/Vertrieb – Sparkasse Hochsauerland

