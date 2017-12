Nikolausfeier Wülfte – Spende an „Weihnachten im Schuhkarton“

Brilon-Totallokal: Nikolausfeier Wülfte in der gut besuchten Schützenhalle…



brilon-totallokal: Wülfte. Am Sonntag, den 03. Dezember 2017 fand die diesjährige Nikolausfeier in der gut besuchten Schützenhalle statt. 21 Kinder im Alter von 2 bis 11 Jahren zogen feierlich mit Lichtern in die abgedunkelte Schützenhalle ein und begrüßten anschließend den Nikolaus.

Bei dem Gedicht „Die vier Kerzen“ ging es um Frieden, Glauben, Liebe und Hoffnung. In einem Krippenspiel wurde das richtige Geburtstagsgeschenk für Jesus gesucht.

Die Kindergartenkinder putzten mit dem „Stiefelputzvers“ noch schnell ihre Schuhe bevor der Nikolaus mit Begeisterung die mitgebrachten Geschenke an die aufgeregten Kinder verteilte. Auch in diesem Jahr durfte kurz vor der Verabschiedung des Nikolauses natürlich das traditionelle Gruppenfoto mit allen Akteuren und jungen Zuschauern nicht fehlen.

Der Inhalt der Spendenbox in Höhe von 107 EUR wurde in diesem Jahr der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle möchten sich die Organisatoren auch im Namen der Kinder bei allen Spendern und fleißigen Helfern vor und hinter der Bühne recht herzlich bedanken.

