Überraschung im Städtischen Kindergarten Assinghausen

Besondere Vorweihnachts-Überraschung im Kindergarten Assinghausen…

brilon-totallokal: Assinghausen. Eine besondere vorweihnachtliche Überraschung gab es jetzt für die Jungen und Mädchen im Städtischen Kindergarten Assinghausen: Das Unternehmen Hanfland Formenbau aus Bigge hat in diesem Jahr auf Weihnachtspräsente für die Geschäftspartner verzichtet, um stattdessen den Kindergarten in Assinghausen zu unterstützen. So brachten Elmar und Doris Hanfland jedem Kind eine Weihnachtsnaschtüte und dem Städtischen Kindergarten zudem eine Spende von 300 Euro mit. Das Team um Leiterin Petra Decker will die Summe nun nutzen, um neue Turngeräte anzuschaffen. Als Dankeschön für Elmar und Doris Hanfland haben die Jungen und Mädchen gemeinsam Weihnachtslieder gesungen.

Foto: Vorweihnachtliche Überraschung: Das Unternehmen Hanfland Formenbau verzichtet in diesem Jahr auf Firmen-Präsente und unterstützt stattdessen den Städtischen Kindergarten Assinghausen.

Bildnachweis: Städtischer Kindergarten Assinghausen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon