Sparkassen Wanderpokal 2017

brilon-totallokal: Der Sparkassen Wanderpokal im Judo wurde am 9.12.2017 in der Olsberger Realschulturnhalle ausgetragen. Rund 180 Aktive Kämpferinnen und Kämpfer aus 14 Vereinen folgten der Einladung des Kodokan zum größten Judoturnier im Hochsauerlandkreis, welches dieses Jahr erstmals auch für Erwachsene in Form eines Bodenwettkampfes ausgetragen wurde! Knapp 7 Stunden lang wurde in allen Altersklassen um Sieg und Niederlage, um Medaillen und Mannschaftswertungen gekämpft. Dank einer organisatorisch souveränen Leistung gelang dem Verein trotz widrigem Wetter und engen Platzverhältnissen ein reibungsloser Turniertag.

Die Atmosphäre in der Halle war trotz der gesunden Konkurrenz stets respektvoll und kameradschaftlich, besonders die Sportfreunde aus Altena und die weit gereisten Pulheimer zeigten hierbei einen bewundernswerten Team- und Sportsgeist! Der Kader des Kodokan Olsberg erreichte super Ergebnisse. In 2 von 5 Altersklassen (der U13 und U18) stellten die Kodokankämpfer das erfolgreichste Aufgebot und erkämpften den Siegerpokal! Am Ende des Tages aber war es der Soester TV, der erstmals in 5 Jahren den Sparkassen- Wanderpokal für den erfolgreichsten Verein des Turnieres aus Olsberg entführte. Dank einer überragenden Mannschaft in der U10 Jugend und einer soliden Besetzung in den weiteren Klassen stellt der Verein aus der Börde den neuen und verdienten Titelverteidiger.

Hier die Olsberger Ergebnisse im Einzelnen, unabhängig von den Jugendklassen:

Wir gratulieren zum dritten Platz: Franziska Engemann, Louisa Kasper, Phillip Lange, Fynn Droste, Iesa Saffo, Franziska Dietrich und Dennis Kaporin!

Wir gratulieren zur Silbermedaille auf Platz 2: Albert Smajli, David Scholz, Piet Engel, Lana Bonito, Delia Berkenkopf und Nico Berkenkopf! Den ersten Platz und somit den Turnierseig in ihrer Kampfklassen eroberten: Jamie den Ridder, Eileen Berkenkopf, Fabio Engel, Justus Gockel, Tia den Ridder und Christian Krämer

Der Kodokan Olsberg sagt ganz herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger und bedankt sich herzlich beim Sponsor, bei allen Spendern und beim gesamten Verein für die super Unterstützung!!!

Quelle: Stefan Drinhaus

