10.000 Euro für die Förderung der Hansetage

brilon-totallokal: Im Briloner Bürgersaal präsentierten Vorstand, Kuratorium sowie der Vorsitzende der Stifterversammlung der Briloner Bürgerstiftung im Beisein von Bürgermeister Christoph Bartsch eine über Zehnjährige Erfolgsgeschichte. Eingeladen waren neben dem Bürgermeister auch Gründungsstifter, wie der Ehrenbürgermeister Franz Schrewe und Neumitglieder sowie einzelne Vereine bzw. Institutionen, die seit Gründung Fördergelder von der Bürgerstiftung erhalten haben. Seit ihrer Gründung hat die Briloner Bürgerstiftung in der Stadt Brilon und den Dörfern vieles bewirkt und zahlreiche Projekte mit insgesamt über 210.000 Euro gefördert.

Und die Unterstützung der heimischen Region geht weiter: So konnte der Stiftungsvorstand nun einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro an den Verein zur Förderung der Hansetage 2020 in Brilon überreichen.

Die Briloner Bürgerstiftung wurde am 12. Dezember 2006 ins Leben gerufen. „Wir haben damals mit 40 Stiftern begonnen und zählen aktuell 90 Stifter. Das Gründungskapital lag seinerzeit bei 111.000 Euro, heute können wir auf über 1 Millionen Euro verweisen. Diese Zahlen erfüllen uns mit Stolz“, betonte der fünfköpfige Vorstand.

Bürgermeister Christoph Bartsch ist von der positiven Entwicklung der Briloner Bürgerstiftung so begeistert, dass er spontan als 90 Mitglied der Bürgerstiftung beitrat.

Uta Hachmann, Leiterin der Briloner Stadtbibliothek, gab dann auch einen Überblick über die zahlreichen Projekte und ehrenamtlichen Initiativen, die bislang aus den Mitteln der Bürgerstiftung gefördert werden konnten. So berichtete das Ehepaar Wenken über das Leuchtturmprojekt in der Jugendherberge: Hier förderte die Stiftung im Jahr 2008 mit 15.000 Euro einen Kletterturm für die jüngsten Besucher der Einrichtung, die über die Jahre zu den Attraktionen in der Herberge zählt.

Nach einem Blick in die Vergangenheit hat die Stiftung aber auch die vielfältigen ehrenamtlichen Initiativen in der Gegenwart und Zukunft im Blick: „Unsere Aufgabe besteht weiterhin darin, Mittel von Unternehmen und Bürgern zu erhalten. Denn nur mit einem wachsenden Stiftungsvermögen können weitere Projekte in Brilon und seinen Dörfern unterstützt werden“, so der Vorstand. Die Bürgerstiftung wirbt daher aktiv um neue Stifter. Mit einem Mindestbetrag von 500 Euro wird man als Stifter auch Mitglied der Stifterversammlung und ist somit über alle Aktivitäten ausführlich informiert. Aber auch mit kleinen Spenden kann viel Gutes für die heimische Region getan werden.

Anfragen zu den Fördermitteln der Bürgerstiftung können jederzeit unter www.brilonerbuergerstiftung.de gestellt werden.

Quelle: Karl-Udo Lütteken, Vorstand Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

