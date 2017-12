100 Briloner Sternsinger suchen weitere Mitstreiter

Brilon-Totallokal: Für die Sternsingeraktion in Brilon haben sich bereits über 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene angemeldet.

brilon-totallokal: „Segen bringen, Segen sein“ – Getreu ihrem Motto bringen die Sternsinger der Briloner Kernstadt am Samstag, den 6. Januar den Segen zu den Menschen und sammeln für Not leidende Kinder auf der ganzen Welt. Bereits am 4. Januar treffen sich alle Sternsinger um 9.30 Uhr im Pfarrzentrum zu einem gemeinsamen Frühstück mit anschließenden Workshops. Die Planung der Aktion Dreikönigssingen läuft bereits seit Wochen auf Hochtouren. Bei einem ersten Infotreffen lernten die Sternsinger das diesjährige Beispielland Indien kennen, wobei besonders die Folgen der Kinderarbeit im Fokus standen. Von der Aktion Dreikönigssingen profitieren benachteiligte Kinder und Jugendliche in über 100 Ländern.

Für die Sternsingeraktion in Brilon haben sich bereits über 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene angemeldet. Um allen Menschen den Segen für das neue Jahr zu bringen, werden aber weitere Interessierte gesucht. Anmeldungen liegen in den Schulen, Kirchen und im Pfarrbüro aus. Das Organisationsteam freut sich auf weitere motivierte Mitstreiter.

BU.: Die Sternsinger besuchen auch die Stationen und viele Patientenzimmer im Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon.

