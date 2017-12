Brilon-Totallokal: Ohne das vorbildliche Engagement der Ehrenamtlichen, ohne ihren Einsatz, wäre ein Sporttreiben in unseren Vereinen in dieser Form nicht möglich

brilon-totallokal: Bereits seit 2013 richtet der KreisSportBund HSK jährlich eine Ehrungsveranstaltung „Sport und Gesundheit“ aus, um damit das besondere und langjährige Engagement von Vereinen bzw. Übungsleiter/innen im Gesundheitssport anzuerkennen. Heike Bienstein vom TV Arnsberg 1861 e.V. hat auch in diesem Jahr die Chance genutzt und drei Personen, die sich mit besonderem Engagement und außergewöhnlichen Initiativen für den Gesundheitssport einsetzen, für die Ehrung vorgeschlagen. Erstmalig wurde diese Veranstaltung jetzt nicht zentral im Kreishaus in Meschede durchgeführt, sondern vor Ort in den vereinseigenen Sporträumen.

Detlef Lins, Vorsitzender des KreisSportBundes HSK, begrüßte die Anwesenden und hob direkt zu Beginn den Stellenwert der Veranstaltung hervor. „Ohne das vorbildliche Engagement der Ehrenamtlichen, ohne ihren Einsatz, wäre ein Sporttreiben in unseren Vereinen in dieser Form nicht möglich.“ Die erste Auszeichnung an diesem Tag übergab er dann Michaela Wermelt, die seit Jahren mehrere Angebote pro Woche, vor allem aus den Bereichen Fitness, Rehabilitation, Prävention und Tanz leitet und dabei Einsatz, Engagement und Herzblut wie kaum eine andere Übungsleiterin zeigt. Darüber hinaus bietet sie immer wieder neue Kurse und Workshops an, um möglichst viele Menschen für den Sport zu begeistern und zur Bewegung zu motivieren. Neben ihrer Übungsleitertätigkeit ist sie jederzeit bereit, sich auch bei anderen Vereinsprojekten und Veranstaltungen einzubringen und mitzuhelfen.

Dass sich gerade anspruchsvolle Konzepte bei der gelungenen Umsetzung vor allem an verlässlichen Bezugspersonen festmachen lassen und Schnellschüsse oder Einmalaktionen meistens nicht von Erfolg gekrönt sind, ist keine Neuigkeit. „Besonders erfreulich ist es daher, wenn es Menschen gibt, die über Jahre oder Jahrzehnte kontinuierlich in Leitungsfunktionen bereitwillig Verantwortung übernehmen und in Vorbildfunktion auftreten“, lobte Detlef Lins die langjährigen Vereinstätigkeiten von Annette und Reinhold Stratenschulte. Beide haben sich als Leiterin der Geschäftsstelle und als Kassenwart um den Verein verdient gemacht und mit ihrem Weitblick und ihren Visionen dazu beigetragen, dass der Verein schon heute „fit für die Zukunft“ ist. Beispielhaft für die Arbeit des Ehepaars nannte der KSB-Vorsitzende in seiner Ansprache das Projekt Sportbahnhof und die Anmietung der eigenen Sportstätte AkTiV an der Ruhr. Die drei Ehrungskandidaten bekamen neben einer Urkunde und einem Blumenstrauß auch einen Gutschein von compact Sport & Spiel überreicht.

BU.: (v.l.): Detlef Lins, Michaela Wermelt, Annette und Reinhold Stratenschulte, Heike Bienstein.

Quelle: i.A. Kirsten Budd, Sportfachkraft

