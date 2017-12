„Ein Weihnachtsbild“ – Kinderkrippenfeier am Heiligen Abend in Olsberg

Brilon-Totallokal: Auch in diesem Jahr sind alle Kinder mit ihren Familien wieder eingeladen, gemeinsam die Geburt Christi zu feiern.

brilon-totallokal: Olsberg. Für Olsbergs Kinder ist es eine liebgewordene Tradition: die Kinderkrippenfeier am Heiligabend in der Olsberger St. Nikolaus Kirche um 15:30 Uhr.

Auch in diesem Jahr sind alle Kinder mit ihren Familien wieder eingeladen, gemeinsam die Geburt Christi zu feiern. Zur Aufführung kommt das Krippenspiel „Ein Weihnachtsbild entsteht“. Es geht um ein Weihnachtsbild, das ein Maler an seiner Staffelei zu entwerfen versucht. Allerdings erweist er sich als einigermaßen kenntnislos, was die Geschichte von vor 2.000 Jahren angeht. Doch mit Hilfe der bekannten Personen um die Geburt Jesu, die „live“ im Bild zusammenkommen, wie auch unter Mitwirkung weniger berühmt gewordener Beteiligter entsteht im Verlauf des Stücks ein Gesamtkunstwerk.

